Záchranáři vylovili z moře černou skříňku zříceného indonéského letadla

„Máme část černé skříňky, ale ještě něco chybí,“ citovala DPA šéfa indonéského pátracího úřadu Muhammada Syaugiho. Zapisovač dat i hlasový záznamník jsou vyrobeny tak, aby vydržely silný tlak nárazu letadla i dlouhodobé působení vody.

Takzvaná černá skříňka byla objevena na dně moře zhruba 15 kilometrů od pobřeží. Potápěči ji vyzdvihli na hladinu a naložili do speciálního kontejneru, v němž bylo zařízení - ve skutečnosti jasně oranžové barvy - přepraveno na palubu pátrací lodě, ukázaly televizní záběry.



Nalezení záznamového zařízení je podle AP zásadní událostí ve vyšetřování příčin pádu teprve dva měsíce starého letounu. Jeho vrak leží ve zhruba třicetimetrové hloubce. Podle zástupce námořnictva Monanga Sitompula byl na dně spatřen také trup letounu.

Let JT610 byl naplánován z Jakarty na Sumatru. Krátce po vzletu však Boeing 737 havaroval a zřítil se do moře u ostrova Jáva. Nález černé skříňky by měl osvětlit příčinu neštěstí. Stroj začal několik minut po startu z indonéské metropole Jakarty dramaticky klesat, až se zřítil. Vyšetřovatelé předpokládají, že příčinou nehody byly technické problémy.

Poslední letecké neštěstí je nejhorší v Indonésii za posledních více než 20 let. Tragédie opět vyvolala pochybnosti ohledně bezpečnosti indonéských aerolinek, které byly nedávno vyškrtnuty z černých listin Evropské unie a USA.