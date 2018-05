Zaříkávač nařídil Indku uštknutou hadem zasypat hnojem, udusila se

Žena, kterou média jmenují jako Devendri, sbírala v lese dřevo na oheň, když ji uštknul had. Utíkala domů za svým mužem Mukeshem, který rozhodl, že zavolají místního zaříkávače hadů.

„Vyzkoušeli jsme nějaké léky, rozemletý prášek, přiškrtili jsme jí paži lanem. Zaříkávač nám poradil, abychom ji zakryli kravským hnojem, tak jsme to udělali,“ popisuje Mukesh. Zvláštní léčebná metoda měla pohltit jed.

Na ulici se seběhlo několik desítek vesničanů, kteří pozorovali, jak Mukesh svou ženu zasypává. Zaříkávač seděl vedle ní a pětasedmdesát minut předříkával mantry. Devendri se však mezitím pod vrstvou hnoje udusila.

„Zaříkávač věřil, že jí může pomoc. Nechali jsme ji v hnoji asi 75 minut. Nikdy by mě nenapadlo, že umře. Vážně jsem si myslel, že přežije, že by to mohlo fungovat,“ citoval server Daily Mail Mukeshe, který nyní bude muset pět dětí vychovávat sám.

„V oblasti jsem známý tím, že dokážu ošetřit zvířecí kousnutí. Myslím, že ji uštkla kobra. A ano, zemřela, protože jsme ji pohřbili,“ prohlásil k tomu stručně sám zaříkávač Murarey.

Místní policie o incidentu nevěděla. „Nikdo nám nic nehlásil, nikdo si nestěžoval,“ uvedl Anand Veer z kakodské policejní stanice.