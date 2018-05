Mocný indický guru měl statisíce oveček, za znásilnění dostal doživotí

Soud v Džódhpuru došel k závěru, že sedmasedmdesátiletý Bapu v roce 2013 znásilnil šestnáctiletou dívku v ášramu – na místě duchovního rozjímání. Před soudní budovou byla zpřísněna bezpečnostní opatření, protože se očekávají protesty Bapuových příznivců.

Bapu má po celém světě asi čtyři sta takových míst a statisíce následovníků, jež vyučuje meditaci a józe. Jeho vystoupení navštěvovali významní politici včetně současného premiéra Nárendry Módího. Bapu podle BBC v Indii vlastní majetky za miliony dolarů a je vyšetřován i pro podezření z korupce.

Dívka vypověděla, že ji Bapu znásilnil v roce 2013, když ji rodiče odvedli do jeho ášramu, kde měla podstoupit spirituální cvičení za účelem odhalení nadpřirozených sil ovládajících její tělo. Bapu si ji v noci povolal k sobě, že ji bude léčit. Zatímco rodiče čekali v předpokoji, dívku znásilnil a pohrozil jí, že jestli o tom někomu řekne, tak její rodinu zavraždí.

Guru byl zadržen byl v roce 2013 za dramatických okolností ve svém duchovním útulku v centrální části země. Svatyni tehdy obklopily stovky jeho přívrženců a napadaly televizní štáby. Pak byl letecky přepraven do města Džódhpur v indickém státu Rádžasthán, kde na něj byl vydán zatykač.

Bapu vinu popírá, očekává se, že se proti rozsudku odvolá. Dalšímu obvinění ze znásilnění přitom čelí ve státě Gudžarát.



Za znásilnění dítěte je nyní trest smrti

Bapu v minulosti pobouřil svou reakcí na případ znásilnění studentky šesticí mužů v autobuse v roce 2012. Žena podlehla vnitřním zraněním, ale guruovi se nelíbilo, že násilníky prosila, aby ji ušetřili. Indie po této události v roce 2013 zpřísnila tresty pro pachatele násilí na ženách.

Obavy z nepokojů mají úřady kvůli obdobnému loňskému případu, kdy byl rovněž za znásilnění odsouzen k dvaceti letům vězení duchovní učitel Gurmít Rám Rahím Sinh. Následné nepokoje si vyžádaly třicet osm mrtvých a stovky zraněných (více v článku Guru milionové sekty dostal dvacet let, indická armáda má manévry).

V roce 2016 bylo v Indii zaznamenáno asi čtyřicet tisíc případů znásilnění, ve čtyřiceti procentech z nich se oběťmi staly děti. Nedávno vláda schválila výnos, který umožňuje trestat pachatele znásilnění dítěte do dvanácti let trestem smrti. Je to reakce na případ brutálního násilí na osmileté dívce. Souzeno je za něj osm mužů, mezi nimiž jsou čtyři policisté a správce hinduistického chrámu.