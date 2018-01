Indie šílí kvůli filmu o sličné královně, tři sta žen hrozí sebevraždou

Za devatero řekami a devatero horami žila královna Pádmavátí, nejpůvabnější žena na zemi. Její krása byla tak nesmírná, že jí podlehl i Aláuddín Šáh, mocný panovník Díllíského sultanátu. Hinduistickou královnu se rozhodl získat pro sebe.



Sebral veliké vojsko a její království obklíčil. Hrdou krasavici však nezískal, raději zvolila sebevraždu. Spolu se svými dvorními dámami se vrhla do ohně. Aspoň tak příběh odehrávající se na přelomu 13. a 14. století našeho letopočtu sepsal před téměř pěti sty lety súfíjský básník Malik Muhammad Džajásí.

Pádmavátí je na rozdíl od Aláuddína Šáha fiktivní postava. Pro hinduisty však představuje symbol cti a hrdinného sebeobětování tváří v tvář muslimským dobyvatelům. A v době, kdy napětí mezi většinovými hinduisty a indickými muslimy nebezpečně stoupá, se vybájená krasavice ocitla v epicentru nových náboženských a nacionalistických vášní.

VIDEO: Trailer k filmu Padmaavat Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozbité výlohy, hořící auta

Ve čtvrtek vstupuje do indických kin velkofilm Padmaavat inspirovaný jejím příběhem. Je to jeden z nejdražších filmů v historii Bollywoodu, vyšel na 31 milionů dolarů (asi 636 milionů korun). Hinduistickým extremistům se pranic nelíbí, a to přesto, že ho ještě neviděli. Tvrdí, že Pádmavátí ve filmu nosí příliš vyzývavé šaty, autoři její příběh překroutili a vůbec se k bájné panovnici zachovali neuctivě.

Nejdřív se pokusili dosáhnout zákazu promítání. Když neuspěli u soudu, vyšli do ulic. Například v Ahmadábádu rozbíjeli výlohy a zapalovali zaparkované motorky, ve státě Harijána zapálili autobus. Tři sta indických žen podepsalo petici, v níž pohrozilo, že se na protest proti filmu upálí.

Hysterii podněcují i někteří politici ze strany premiéra Naréndry Módího. Jeden z nich například vypsal odměnu na hlavu režiséra a představitelky hlavní role. Tento fakt jen potvrzuje znepokojující nárůst hinduistického nacionalismu, jehož oběťmi se často stávají muslimové či jiné menšiny (psali jsme například zde: V Indii řádí samozvaní ochránci krav).

Odpor vůči filmu vře především ve státech Gudžarát a Radžastán, což jsou historická centra kasty Rádžpútí. Právě zde mělo kdysi ležet království krásné Pádmavátí a Rádžpútí, potomci vznešených hinduistických válečníků představují nejvýraznější hlas volající po zákazu filmu.

Policie kvůli čtvrteční premiéře posílila bezpečnostní opatření po celé zemi. „Náš zpravodajský aparát je připraven. Na klíčových místech jsme rozmístili policisty. Majitele kin jsme vyzvali, aby si najali soukromou ochranku,“ uvedl policejní šéf ve městě Lucknow.

List The New York Times poznamenává, že řada kinařů i přes masivní policejní opatření film v obavách o bezpečnost odmítla promítat.