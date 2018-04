VIDEO: V Indii se zřítil třípatrový dům, jeho zdi poničily krysy

Populace krys v indické Agře narostla do nevídaných rozměrů a ničí vše, co jim přijde do cesty. V domech to jsou odpady, trubky a další infrastruktura, čímž nakonec totálně poruší statiku. Desítky domů jsou tak náchylné ke zřícení, tvrdí místní úřady.

Majitel zříceného domu Sudhir Kumar Verma zkoušel proti krysám všechno možné, ovšem neúspěšně. „Nic nefungovalo. A když začalo pršet a přidal se silný vítr, zdi se postupně začaly hroutit. Věděli jsme, že jde o nebezpečnou situaci, ovšem ne až tak, že by se mohl dům zhroutit„ vykládal. Přesto raději během noci se všemi osmi členy své rodiny dům opustil. Jen pár hodin poté se dům skácel k zemi.

„Dům, který spadl, byl sice velmi starý, ale je pravdou, že některé lokality ve městě mají opravdu vážné problémy s narušenou statikou domů. Budeme se snažit tuto situaci řešit,“ slíbil obyvatelům starosta města Agra Naveen Jain.