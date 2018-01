Poslední oběť. V Bear Valley před 100 lety skončily indiánské války

10:04 , aktualizováno 10:04

Do známých konfliktů indiánských válek typu bitva u Little Bighornu jí chybí dost. Přesto má přestřelka v Bear Valley z roku 1918 v amerických dějinách své místo. Bývá totiž označována za poslední ozbrojený střet mezi americkou armádou a domorodými obyvateli. Právě v úterý od ní uplynulo přesně sto let.