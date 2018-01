V Izraeli vře spor o krav magu, bojové umění emigranta z Československa

6:32 , aktualizováno 6:32

Prstem do oka, kolenem do rozkroku. To je izraelské bojové umění krav maga, které vymyslel židovský emigrant z Bratislavy Imrich Lichtenfeld. Dvacet let po jeho smrti se největší izraelští mistři krav magy hádají, kdo se může nazývat jeho právoplatným dědicem, píše list The New York Times.