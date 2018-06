Imoba se dohodla s dotačním úřadem. Vrátí padesát milionů na Čapí hnízdo

Materiál předkládá předsedkyně ROP Střední Čechy a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Výbor by ho měl schvalovat na zasedání ohlášeném na příští čtvrtek. Den před vypršením lhůty, kterou Imoba na vrácení dotace měla potom, co dotační úřad termín jednou prodloužil.

„Ano, můžu potvrdit, že o materiálu se bude příští týden hlasovat. Je to dohoda o dobrovolném vrácení dotace,“ řekl MF DNES ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Kamil Munia.

Samotná Imoba záležitost komentovat nechtěla. „Nemůžu to potvrdit v tuto chvíli,“ uvedl mluvčí Agroferu Karel Hanzelka.

Padesát milionů korun má společnost podle dokumentu, který MF DNES získala, vrátit do pěti dní od podepsání dohody.

Imoba: trváme na tom, že jsme nic neprovedli

ROP Střední Čechy si přitom dodatečně nechal zpracovat právní posudek na to, že bylo v souladu se zákonem vyjít firmě Imoba vstříc a prodloužit jí měsíční lhůtu na dobrovolné vrácení dotace zhruba o další měsíc. Pod analýzou jsou podepsaní právníci Karel Zuska a Jan Brodec. Konstatovali, že to zákon nezakazuje.

V důvodové zprávě k dohodě dotační úřad navíc upřesňuje, že Imoba požádala o prodloužení lhůty na vrácení dotace s tím, že je ochotná k němu přistoupit. Ale za podmínky, že k tomu bude sepsán právě speciální dokument, který bude obsahovat právní postoje obou stran. To se nyní stalo.

Posudek Zusky a Brodce posvětil i uzavření této speciální dohody.

„Příjemce trvá na tom, že firma Čapí hnízdo i příjemce řádně splnili všechny své smluvní závazky vyplývající ze smlouvy, že neporušili žádné podmínky, které byly součástí dotačních pravidel závazných pro účastníky smlouvy ke dni jejího uzavření, a že firma Čapí hnízdo dle těchto podmínek naplňovala znaky malého podniku,“ píše se mimo jiné v dohodě.

Středočeský ROP se zase opírá o zprávu evropského kontrolního úřadu OLAF, který při svém šetření dospěl k závěru, že „příprava a realizace daného projektu byly ovlivněny četnými porušeními národní a unijní legislativy“. I zprávu OLAF ale Imoba v dohodě označuje za nepoužitelný důkaz.



„Příjemce k uzavření této dohody a k dobrovolnému vrácení dotace přistupuje vzhledem ke ztrátě důvěry v možnost v dohledné době dosáhnout nezávislého posouzení předmětné věci soudem a vzhledem k neobjektivnímu informování ocelé kauze spojené se smlouvou, atmosféře ve společnosti a zkreslenému zpravodajství o vyšetřování a zprávě OLAF, které jej dlouhodobě a vážně poškozují jak na dobré pověsti, tak na hospodářském výsledku,“ nechala do dohody Imoba dále napsat.



Pokud by peníze firma z holdingu Agrofert nevrátila dobrovolně, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky.



ROP Střední Čechy se nynější dohodou zříká jakýchkoliv dalších nároků. „Po zaplacení úhrady platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce, a proto poskytovateli nevzniká nárok na jakákoliv další plnění ani důvod pro uložení jakýchkoliv odvodů za porušení rozpočtové kázně, penále či úroků příjemci,“ dodává dokument.

Palčivá kauza Andreje Babiše

Padesátimilionová dotace je předmětem policejního vyšetřování, které se týká premiéra Andreje Babiše. Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod. Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

MF DNES navíc už dříve informovala, že i v mezidobí by si firma nemohla dovolit obří úvěr na zaplacení stavby areálu, pokud by si společnosti z holdingu Agrofert v letech 2009 až 2013 na Čapím hnízdě neobjednaly reklamu za tři sta milionů korun (více čtěte zde). Částečně v době, kdy bylo ještě zavřené.

Původně bylo v kauze obviněno jedenáct lidí včetně premiéra Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO). V květnu však dozorující státní zástupce vyhověl čtyřem stížnostem a trestní stíhání zastavil u čtyř obviněných. Patří mezi ně šéf poslanců ANO Faltýnek, stíhání se vyhnuli také dva bývalí členové představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která firmu dříve vlastnila, a člen tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo.