Rakousko odmítlo žadatele o azyl, nevypadal dostatečně jako gay

„Způsob, jakým se chováte, oblékáte a chodíte, ani v nejmenším nenaznačuje, že byste mohl být homosexuál,“ napsal údajně rakouský úředník. Podle něj osmnáctiletý uprchlík nemá důvod k obavám o svou bezpečnost v Afghánistánu. Mladík se proti rozhodnutí imigračních úřadů odvolá. O případu ve středu informoval rakouský magazín Falter.



Podle britského deníku The Guardian vzal úředník v potaz také „potenciální agresivitu“ Afghánce, která podle něj „není u homosexuálů běžná“. Své závěry vyvodil poté, co se chlapec pohádal se spolubydlícími v uprchlickém centru.

Podezřelé úředníkovi připadalo i to, že Afghánec neměl mnoho přátel a čas trávil sám nebo v menších skupinkách. „Nejsou homosexuálové spíše společenští?,“ napsal do posudku. Odmítl také chlapcovo tvrzení, že několikrát políbil heterosexuální muže, protože by ho za takové chování podle úředníka ostatní zbili.

Když mladík na otázku týkající se sexuální orientace odpověděl, že si svou homosexualitu uvědomil asi ve dvanácti letech, připadalo to rakouskému byrokratovi příliš brzy. „Je to moc brzy na někoho, kdo vyrostl v afghánské společnosti, která zakazuje veřejnou prezentaci sexuality skrze reklamu či módu,“ napsal.

Individuální dojmy jsou důležité, brání se ministerstvo vnitra

Teenager do Rakouska přicestoval sám v roce 2016. Úřady ho posléze umístily do jednoho z center SOS dětských vesniček. Nejprve jako důvod imigrace uvedl, že je součástí hazarské menšiny, která ve vlasti čelí pronásledování a diskriminaci. Později se odvolal na svou sexuální orientaci. Podle německého webu Deutsche Welle chlapcovi právníci tuto změnu vysvětlují počátečním strachem z přiznání homosexuality.



Rakouské ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že se ke konkrétním případům nemůže vyjadřovat. Podle něj ovšem kauza „nereflektuje širší realitu“. Dodalo, že jen za poslední dva roky rozhodovalo o více než 120 tisících žádostí o azyl.

„Žadatelé o azyl musí vysvětlit svůj důvod k útěku. Neexistují žádná konkrétní důkazní pravidla, ale úřady musí vědět, jestli jsou jejich tvrzení opodstatněná,“ vysvětluje ministerstvo s tím, že „individuální dojmy“ jsou v procesu rozhovorů velmi důležité.

Afghánistán považuje homosexualitu za trestný čin, za který může podle muslimského práva šaría udělit trest smrti. Homosexuálové v zemi čelí odmítání ze strany společnosti, která jejich sexuální orientaci považuje za amorální a nevhodnou.