Soud poslal do vazby bývalého pražského imáma, je obviněný z podpory terorismu

„Ano, potvrzuji, že se tak stalo. Vzdal se také práva na stížnost“,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí soudu Jana Humeni.



Mluvčí uvedla, že soud u Shehadeha shledal všechny tři možné vazební důvody dle trestního řádu - tedy obavu, že by se mohl skrývat, že by mohl ovlivňovat svědky nebo že by mohl pokračovat v trestné činnosti. „Více informací nemohu poskytnout,“ dodala mluvčí.

Shehadeh loni opustil Česko, podle médií byl dopaden v Jordánsku. Pražské vrchní státní zastupitelství k případu ve čtvrtek pouze sdělilo, že tři lidé jsou obviněni z účasti na teroristické skupině, z podpory a propagace terorismu a z financování terorismu. Za tyto zločiny jim hrozí až patnáctileté tresty vězení. Podle informací médií se stíhání týká i Shehadehova bratra Omara a Omarovy ženy.



Za zmíněné zločiny hrozí až patnáctileté tresty vězení.

Bývalého pražského imáma policisté převezli do Česka ve čtvrtek. O dopadení Shehadeha informoval ve středu web Neovlivní.cz s odvoláním na důvěryhodné bezpečnostní zdroje. České úřady ovšem informaci nepotvrdily.

V hledáčku tuzemských tajných služeb a policie se muž ocitl už před lety kvůli obavám z radikalizace. Podezření vyvolala například výzva určená jeho souvěrcům, aby se neúčastnili akce proti terorismu spolu s křesťany. Někdejší pražský imám Shehadeh studoval v Saúdské Arábii. Po návratu byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce v Praze a zároveň byl dosazen do pozice imáma pražské mešity.

VIDEO: Sámer Shehadeh mluví o modlitbách (24. ledna 2018):