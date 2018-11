Kšefty pražského imáma jsou v hledáčku policie, Shehadeh je za mřížemi

„Provokatéři nás obviňují, že jsme teroristé, ale kdo komu vtrhl do jeho území, do soukromí? My jsme vám vtrhli do domovů, nebo vy jste nám vtrhli do našich mešit? Obviňujete nás z terorismu a teroru, a přitom vy nás terorizujete. Pokud se nedej bože něco stane, bude to výsledek vaší provokace,“ varoval na videu z konce ledna Samer Shehadeh, bývalý pražský imám, kterého spolu s bratrem a jeho ženou obvinila policie z podpory terorismu.

Ačkoliv se před zákonem skrýval, s MF DNES komunikoval a mailoval z Jordánska a videovzkaz byl posledním jeho veřejným vystoupením. Pak se odmlčel, zrušil i všechny stránky, které do té doby provozoval, a v Česku převedl své firmy na právníky. A právě jeho byznys v Praze nyní zajímá policii.

Kdo je imám? Z arabštiny se slovo imám dá přeložit jako „člověk, který je vpředu“ či „ten, který vede modlitbu“.



Užívá se jako náboženský titul, označení duchovní autority.



Imámem se stává člověk, který je pokládán svými souvěrci za nejvzdělanějšího, nejobeznámenějšího s věcmi náboženskými.



Krouží zejména okolo firmy Alminbar, s. r. o., kde byl až do konce února jednatelem a spolumajitelem. Pak svůj podíl převedl, stejně jako druhý spolumajitel firmy Ramazan Muzaev. Oba na pražského právníka Leonida Kushnarenka, také věřícího, který zastupuje v mnoha obchodech pražské muslimy. „Ve firmě pan Shehadeh setrvával jen formálně. Chtěli jsme to převést už dříve, ale neměli jsme čas. Podíly jsem převzal bezplatně,“ řekl v pátek právník Kushnarenko.

Shehadeh podle plné moci, kterou má MF DNES k dispozici a leží na rejstříkovém soudu, jej k operaci s firmou zplnomocnil už v polovině loňského roku. Tedy ještě před svým zmizením do zahraničí.

Kushnarenko tak dneska ovládá 67 procent firmy, zbylou třetinu vlastní Miroslav Krakovič. To je konvertita, který byl v roce 2014 zvolen místopředsedou Muslimské obce v Praze. „Firma Alminbar si pronajímala prostory modlitebny v Opletalově ulici v Praze a poskytovala je muslimské obci,“ říká jeden z vysokých důvěryhodných policejních zdrojů MF DNES.

Policisté prověřují případné krytí jiných podvodů

Policii bude zajímat zejména to, zda tento obchod přes mezičlánek neměl zakrýt jiný tok peněz. Pronájem mešity skrze Shehadehovu firmu potvrdil v pátek i předseda Muslimských obcí v ČR Muneeb Alrawi a zároveň o nájemní smlouvě na firmu mluvil i právník Kushnarenko s tím, že to je jediný vztah, jaký firma má.

„Tehdy tento pronájem byla jeho vlastní iniciativa, kdy využil svého postavení. My jsme s tím nesouhlasili a chtěli jsme pronájem přímo, tedy smlouvu oficiálně mezi pronajímatelem a muslimskou obcí, a to byl první důvod našich rozporů,“ řekl MF DNES Alrawi.

Samer Shehadeh je syn palestinských rodičů

Kazatel Samer Shehadeh odešel definitivně z pražské mešity před čtyřmi lety. Vedení muslimské obce kritizovalo i jeho kontroverzní výroky s tím, že dělá špatnou vizitku všem muslimům. Ale už tehdy zamířil na Slovensko, kde od roku 2015 kázal v mešitě v Bratislavě a působil zde jako hlavní duchovní. „Působil tehdy umírněně, odsuzoval terorismus a říkal, že atentáty nemají s vírou nic společného,“ říká jeden ze slovenských muslimů.

Shehadeh se schovával před policií podle informací MF DNES nejprve v Mauritánii, následně pak v Jordánsku, kde jej nyní čeští detektivové vypátrali a přivezli zpět do Česka. „V Jordánsku má Shehadeh rodinné vazby a zároveň přátele z dob jeho studií. Zprvu se říkalo, že odešel do Mauritánie, ale Jordánsko bylo logičtější,“ říká zdroj MF DNES z muslimské komunity.

Shehadeh se před čtyřiatřiceti lety narodil v České republice Palestincům a celý život prožil víceméně v Praze. V Jordánsku a následně v Saúdské Arábii na univerzitě v Medině studoval islámské právo. Do sousední Sýrie pak odešel jeho bratr Omar a jeho žena Fátima, česká konvertitka původním jménem Kristýna.

Imámovi souputníci, bratři v boji

O všechny tři se začaly zajímat české tajné služby a obvinily je z podpory terorismu. Duchovního Shehadeha proto, že dvojici pomáhal zorganizovat cestu do Sýrie, kam jeho sedmadvacetiletý bratr v říjnu 2016 odešel a ve městě Idlib dobrovolně vstoupil do teroristické organizace Džabhat Fatah aš-Šám, v překladu Fronta dobytí Sýrie, což je nástupnická organizace teroristické Fronty an-Nusrá, původní sesterské organizace al-Káidy.

„Formou výcviku úspěšně absolvoval několikatýdenní kurzy, ve kterých se naučil zacházet se zbraněmi, bombami i taktiku boje s tím, že byl následně vybrán, aby připravoval a cvičil ‚bratry‘ k boji a páchání teroristických útoků,“ píší policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu v obvinění, které má MF DNES k dispozici.

Jeho čtyřiadvacetiletá žena Fátima, která se za Omara provdala podle islámského práva šaría, odešla s ním. „Sama se označuje za mudžahedína v džihádu, v němž Omarovi zajišťuje aktivně zázemí bojovníka vařením, praním a společně cvičí se zbraní,“ doplňují policisté.

Shehadeha policisté sledovali už od srpna 2016, kdy přes aplikaci Whatsapp varoval muslimy, aby se neúčastnili křesťanské bohoslužby v kostele. „Upozorňuji všechny muslimy a muslimky, že takové jednání hraničí s odpadlictvím od víry, protože křesťanské bohoslužby vždy obsahují tu nejhorší formu přidružování, tzv. velký širk. Kdo věří v Alláha a v Soudný den, ať se této akce neúčastní,“ napsal doslova.

Policie následně zmapovala i to, že Fátimě pomáhal dostat se za jeho bratrem Omarem do Sýrie, a když ji z Turecka policie vrátila zpět do České republiky, objednal jí jízdenku autobusem a radil, jak překonat tureckosyrskou hranici.

Od Shehadeha se poté, co po něm před rokem začala pátrat policie, distancovalo i Ústředí muslimských obcí v ČR a Islámská nadace v Praze. Dokonce tvrdila, že pražským imámem nikdy oficiálně nebyl a jen se do této role sám stavěl. „Islámská nadace v Praze po zveřejnění informací v médiích o Samerovi Shehadehovi prohlašuje, že nikdy nebyl spolupracovníkem či zaměstnancem nadace,“ napsali muslimové v prohlášení.

Signál do muslimské komunity

Arabista Orientálního ústavu Akademie věd ČR Bronislav Ostřanský říká, že zadržení Shehadeha je jasný signál do muslimské komunity, že český stát netoleruje jakékoliv projevy extremismu či radikalismu. „Pan Shehadeh reprezentoval nepříliš přívětivou tvář islámu, výklad, který není příliš kompatibilní s naším stylem života. Byl prostě příliš velký jestřáb, na druhou stranu slova muslimů, že nebyl ani imámem, nechápu. Konala se řada akcí, kde vystupoval a kam byl vyslán jako imám a zástupce muslimů,“ komentoval pro MF DNES Ostřanský.



Shehadeha nyní budou vyslýchat policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ti prozatím nechtějí k jeho zadržení a transportu do České republiky říkat vůbec nic s tím, že jediný, kdo se může k případu vyjadřovat, je Vrchní státní zastupitelství v Praze. Ani to však zatím není příliš sdílné.

„V současné době nemůžeme zveřejnit žádné bližší informace k výskytu tří občanů ČR stíhaných pro zločiny účasti na teroristické skupině, podpoře a propagaci terorismu a financování terorismu. Jakmile to okolnosti dovolí, budou konkrétní informace uvolněny,“ řekl k tomu ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality vrchního zastupitelství Marek Bodlák.