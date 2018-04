Starostka naštvala Francouze aprílem o IKEA. Těšili se na pracovní místa

Prvního dubna starostka Caroline Cayeuxová na sociálních sítích nadšeně anoncovala, že se do padesátitisícového města na severu Francie přistěhuje pobočka nábytkářského řetězce IKEA.



„Slavný švédský výrobce nábytku a dekorací právě oznámil, že se tam (do oblasti Novaparc ve městě Beauvais, pozn. red.) přistěhuje. Je to skvělá zpráva pro zaměstnanost v Beauvais i zdejší občany a já jsem nadšená! Je to vyústěním dlouhého boje vedeného proti dalším městům na severu Francie, mezi kterými IKEA už několik let váhala. Upozorňovala jsem na výhody Beauvais a tuto bitvu se nám podařilo vyhrát,“ oznámila starostka na svém facebookovém i twitterovém profilu.



Caroline Cayeux (Facebook) IKEA bientôt à Beauvais



Novaparc, la Zone d’Activités Beauvais-Tillé que vient de lancer la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis (CAB), démarre fort, et même très fort.



La célèbre enseigne suédoise de meuble et de décoration IKEA vient d’annoncer qu’elle avait décidé de s’y installer.



C’est une excellente nouvelle pour le dynamisme et l’emploi à Beauvais et dans le Beauvaisis, et je m’en réjouis! C’est l’aboutissement d’une longue lutte avec d’autres villes du Nord de la France entre lesquelles IKEA hésitait depuis plusieurs années. Je me suis battue pour faire valoir les nombreux atouts de Beauvais et nous avons remporté la bataille ! Je m’en félicite!



Tous les fans de la marque apprécieront également de ne plus devoir faire des kilomètres jusqu’à Lille, Rouen ou la région parisienne pour faire leurs emplettes chez IKEA.



Beauvais aura son IKEA : a priori, d’après les premières informations, il s’agirait d’un magasin d’une superficie de 13 000 m2 offrant toutes les prestations IKEA dont la fameuse cafétéria -où les Beauvaisiens pourront déguster les boulettes et la tarte au Daim® - ainsi que l’épicerie suédoise. To se mi líbí (1631)Komentáře (1212)

Mnoho z obyvatel města její zprávě s vidinou nových pracovních míst uvěřilo. Proto je nepobavilo, když starostka o několik hodin později upřesnila, že zpráva nebyla pravdivá.



„To jste se úplně zbláznila, nebo co? To je tak chytré, v nedynamickém městě, s umírajícím městským centrem, směšným obchodním centrem s nedůležitými obchody... Navíc lidé tomu uvěřili s nadějí práce (protože tu žádná práce není !!!). Opravdu, minulý rok by to bylo vtipné, ale teď je to vážně špatné a otřepané. Není to vtip na úrovni vážené starostky, která respektuje své obyvatele!“ reagoval jeden z uživatelů Facebooku.

Vtip Cayeuxové se na sociálních sítích brzy rozšířil. Francouzským médiím starostka řekla, že jí je velmi líto, že „její smysl pro humor ne všichni sdíleli“, informovala BBC.