Vše důležité na jednom místě: představujeme nový svět videa iDNES.tv

Nový svět iDNES.tv s podtitulem „Vše důležité na jednom místě“ staví na aktuálnosti, rychlosti a snaze poskytnout atraktivní přehled všech videí na jednom místě včetně živých přenosů a živě vysílaných pořadů ze studií. Nabízí rovněž speciální tematické pořady, řazené v přehledných kategoriích.



Na adrese iDNES.tv najdou čtenáři a diváci například v kategorii Zpravodajství desítky videí z domova i ze zahraničí, včetně politiky, krimi, vědy a techniky, společnosti a životního stylu.

Pevné místo má samozřejmě diskusní pořad Rozstřel, ve kterém hosté komentují klíčové události z domova i ze světa a své otázky jim mohou položit i čtenáři iDNES.cz.

VIDEO: Jana Štěpánková: Bohéma lže. Nevylučuje žalobu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nekonečný seriál Před 100 lety nabízí každý den ohlédnutí do historie. Vzpomínáme na osobnosti z politiky, kultury i sportu. Na válečné hrdiny, vojevůdce i zbabělce a barbary. Seriál zachycuje úspěchy i nezdary klíčových postav historie, zlomové události, objevy a vynálezy.



VIDEO: Malíře Gustava Klimta kritizovali za pornografii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V investigativně zaměřeném pořadu Smlsaloviny se reportér Matěj Smlsal vydává do míst, kam vkročí jen ti nejotrlejší. Stoupá na rozhledny, noří se do kanalizace i do bunkrů, testuje extrémní sporty i nástrahy každodenního života.



V sérii Socky moderátor Dominik Vršanský glosuje dění na sociálních sítích.

VIDEO: SOCKY: Kdo má v sobě Mareše a Babiš na castingu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na stránce iDNES.tv najdou čtenáři široký okruh témat od denních Zpráv přes pořad o zapomenuté železnici Zaniklé tratě, nahlédnutí do archivů a policejních spisů v pořadu Po stopách vrahů až po tematicky a časově zarámované pořady z voleb, filmových festivalů a významných sportovních událostí.



Videoredakce chystá při aktuálních událostech i kontinuální vysílání. Jedním z posledních takových speciálů byl vzpomínkový blok na vítězství českých hokejistů v Naganu v roce 1998.

VIDEO: Dvacet let od Nagana: Vzpomínají Hašek, Ručinský, Havlová a další Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Letos na iDNES.tv přibudou i dokumenty o klíčových momentech roku 1968. K atraktivním projektům bude bezesporu patřit také možnost prohlédnout si postupně desetitisíce archivních videí, která během osmnáctiletého fungování natočili reportéři iDNES.cz.