Identitariáni vtrhli do Británie. Cvičí omladinu na boj proti islámu

Přímo mezi členy hnutí Identitariánů pronikli reportéři stanice ITV. Dostali se rovněž k lidem, kteří absolvovali velký tréninkový kemp ve Francii. „Každé ráno jsme cvičili nejméně dvě hodiny. Bylo to všechno velmi realistické, měli tam i pepřové spreje a další vybavení. Organizace byla výborná. Po týdnu bylo vše zakončeno přehlídkou,“ prozradil reportérům jeden z účastníků kurzu.

„Máme tady kluky i holky v dobré formě. Za který tým bys radši hrál? Za nějaké degeneráty, nebo vlastence?“ ptal se instruktor reportéra. Na videozáznamu ze skryté kamery je vidět, jak asi dvě stovky účastníků kurzu trénují souboje jeden na jednoho. Za své výkony dostávají na závěr speciální nášivku hnutí Identitariánů.

Hnutí zprvu fungovalo pouze ve Francii. S nekončící uprchlickou krizí se však rozšířilo do mnoha dalších evropských zemí. Podle oficiálních stránek má za cíl reprezentovat „původní Evropany“, šíří také teorie o plíživé islamizaci. Vstup do Velké Británie hnutí pojalo spektakulárně vyvěšením transparentu na Westminsterský most, který hlásal: „Braňme Londýn – Stop islamizaci“, píše The Independent.

Lídr britské a irské pobočky hnutí Damhnait McKenna prozradil, že aktuálním cílem Identitariánů je přesun všech ilegálních migrantů zpět do vlasti. „Chceme do Británie vrátit náš způsob života a naši kulturu. Bojíme se, že se staneme v naší vlasti menšinou. Islám podle mého názoru není náboženství, ale určitá politická síla,“ myslí si. Identitariáni cílí zejména na mladé lidi. Nejvyhledávanějším nástrojem jsou sociální sítě.

Profesionální lanaření nových příznivců

Profesionalizace hnutí potvrzuje i výkonný ředitel neziskové organizace na ochranu lidských práv Hope Not Hate Nick Lowles. „Umějí si zajistit financování a své názory nikdy nerozšiřovali tak dobře, jako je tomu teď,“ tvrdí. Lídři Identitariánů a dalších krajně pravicových uskupení se účastní i regionálně významných konferencích.

Na říjnové akci se například potkali s Anne Marie Watersovou, neúspěšnou kandidátkou na předsedkyni strany UKIP. Ta na kameru sdělila, že se „Británie pomalu stává islámským státem“. Vedení UKIPu nedávno kvůli podobným názorům její členství ukončilo.

Krajně pravicová hnutí zažívají v Británii v posledních měsících obrodu. Experti na radikalizaci tvrdí, že Identitariáni i další hnutí jako National Action pochopili, jak k sobě nalákat moderní mladé lidi. „Tuší, že mladí lidé potřebují nějaké jednoduché poselství. Dokáží vzít komplikovaný problém a udělat z něj něco jednorozměrného a přímočarého,“ stojí ve zprávě o krajní pravici v Británii.

K nejdiskutovanějším dosavadním akcím Identitariánů patří pokus o zastavení ilegální migrace přes Středozemní moře. V létě letošního roku plánovali vlastním plavidlem útočit na lodě s uprchlíky. Na Sicílii se však jejich záměry nesetkaly s velkým úspěchem. Protestovaly proti nim stovky lidí (více o boji Identitariánů proti uprchlíkům zde).

