Kmoníček: ČSSD by měla vládnout s ANO, je to nejlepší varianta

0:01 , aktualizováno 0:01

Český velvyslanec ve Spojených státech Hynek Kmoníček se možná brzy bude stěhovat zpět do Prahy. V zákulisí vyjednávání o nové vládě se mluví o tom, že by mu mohl být nabídnut post ministra zahraničí. „Pokud by taková nabídka přišla, tak bych si ji samozřejmě velmi vážně rozmýšlel,“ říká Kmoníček v rozhovoru pro MF DNES.