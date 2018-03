Moc komplikovaná, říká o nové verzi hymny Michal David. A kritizují i další

„Myslím si, že se v podstatě nic nového nestalo. Škroup je historická věc a já bych do něj nezasahoval. Zejména bych nezasahoval do harmonické struktury. Ani do čehokoli jiného,“ řekl iDNES.cz Štědroň.



Chápe sice snahu olympijského výboru přijít s něčím „bojovnějším nebo s větším apelem“, ale zároveň by se dle něj nemělo zapomínat, že česká hymna je historickou písní z roku 1834 a je spojená s českými dějinami. Proto by doporučoval, aby se žádné změny neprováděly.

Negativně hodnotí novou verzi hymny i autor mnoha oblíbených hitů Michal David. „Zcela to ztratilo status a ráz hymnusu. Je z toho harmonicky komplikovaná symfonie. Podle mě je to totální nesmysl,“ sdělil iDNES.cz David. „Musí tam zaznít původní harmonie a jednoduchost,“ dodal a zdůraznil, že je to ovšem jen jeho názor.

Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) iDNES.cz sdělil, že o myšlence změny hymny ještě nepřemýšlel a nechce ji příliš komentovat. Na druhé straně je zastáncem myšlenky, že „hymnu máme jen jednu“. Dodal, že v Senátu proběhne setkání se zástupci Českého olympijského výboru.

Důvod ke změně hymny nevidí ani předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Pokud má docházet k nějakým změnám, tak by k nim měl být nějaký důvod. Tady úplně důvod nevidím. Osobně byl bych zdrženlivý k úvahám, že je třeba měnit státní hymnu jen proto, že je krátká. Je to státní hymna, která má historický vývoj. V tuto chvíli bych zůstal u toho, co máme a neměnil bych to,“ uvedl Pospíšil.