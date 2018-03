Česká hymna pod lupou. Proč má ten divný začátek a nezpívá se o Moravě?

Původní znění písně Kde domov můj od J. K. Tyla:

První sloka: Kde domov můj Hučí voda po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ — zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země — česká země — domov můj! Druhá sloka: Kde domov můj Znáte v kraji bohumilém tiché duše v těle čilém, jasnou mysl, vznik a zdar, a tu sílu, vzdoru zmar: To je Čechů slavné plémě mezi Čechy — domov můj!