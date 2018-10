VIDEO: Hurikán Michael zdevastoval i základnu nejmodernějších stíhaček

Hurikán Michael na letecké základně Tyndall roztrhal střechy z hangárů, poházel vozy po parkovišti a převrátil i několik opuštěných stíhaček F-15. Odborníci varují, že může trvat roky, než se oblast z bouře vzpamatuje.



„Letiště je zdevastované. Každá budova má vážné škody, mnohé z nich jsou úplné zničeny,“ napsal tyndallský úředník. Prozatím ještě nebyla na základně obnovena ani elektřina.

Tyndall leží asi 20 kilometrů východně od města Panama City na Floridě. Právě tam se hurikán Michael dotkl pobřeží. Základna je domovem 3 600 vojáků a také 55 stíhaček F-22, nejmodernějších a velmi drahých letounů Air Force. Každý stroj vyjde na 339 milionů dolarů.

Nejméně 33 letounů bylo společně s personálem ve středu odpoledne kvůli obavám z možného poškození přesunuto na základnu Wright-Patterson v Ohiu. Zbytek se pravděpodobně nachází mezi sutinami základny.



Zpravodajský portál Fox New hlásí, že nejméně tři F-22 jsou poškozeny. Pokud by se jednalo o všech 22 letounů, celková ztráta by se pohybovala okolo 7,5 miliardy dolarů.