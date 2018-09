Žena s dítětem se staly první obětí hurikánu Florence, živel pustoší obce

Déšť zaplavuje ulice měst a vítr ničí domy i stožáry elektrického vedení. Podle guvernéra Severní Karolíny Roye Coopera živel jeho stát pustoší a některé obce by mohl zcela zničit. Záchranáři evakuují stovky lidí ze zatopených měst a zničených budov.



Síla živlu se sice snížila z druhého na první stupeň pětibodové stupnice, hurikán však zároveň zpomalil svůj postup. Kvůli tomu může přinést více srážek, než se předpokládalo.

„Bouře pustoší náš stát,“ uvedl Cooper na tiskové konferenci. „Obáváme se, že by některé obce mohly být zcela smeteny z povrchu zemského,“ dodal. Déšť této intenzity podle guvernéra postihne Severní Karolínu „jednou za tisíc let“. Během příštích dvou až tří dnů spadnou na Severní Karolínu srážky obvyklé za období osmi měsíců. Kromě záplav budou podle meteorologů ohrožovat pobřežní oblasti i sesuvy půdy.

Střed hurikánu se nyní nachází asi 55 kilometrů severovýchodně od Myrtle Beach v Jižní Karolíně u hranic se severním sousedem. Síla větru, který hurikán doprovází, dosahuje 120 kilometrů za hodinu, uvedlo NHC.

Hurikán by měl ještě během pátku postupně slábnout, výrazné oslabení se podle meteorologů očekává o víkendu, kdy se vzdušná masa pomalu přesune do vnitrozemí, kde by se měla rozpadat.

Bez proudu je kvůli zpřetrhanému vedení v současnosti asi 600 000 domácností v Severní a Jižní Karolíně. Výpadek ale postupně zasáhne miliony Američanů a obnova dodávek potrvá týdny. Do více než 150 nouzových ubytoven se zatím uchýlilo kolem 20 000 lidí.

Hurikán působí kromě Severní Karolíny velké potíže i lidem v Jižní Karolíně či Virginii, kde pociťují ničivé nárazy větru. Silné deště očekávají i státy Alabama, Tennessee, Kentucky a Západní Virginie. Stav ohrožení vyhlásila federální vláda v Georgii, Severní a Jižní Karolíně, Virginii a Marylandu a rovněž v hlavním městě Washingtonu.