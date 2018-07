Vláda jako Superstar. Kdo vypadne příště? ptají se vtipálci na internetu

„Kdo vypadne příští týden?“ ptá se na internetu Martin Jáchym. Připojil i obrázek vlády s dvěma přeškrtnutými členy a logem Superstar.

Vtipy se objevují i na Twitteru. „Vládotvorná a nekompromisní @ CSSD si do vlády prosadila PĚT ministrů. Jsou to tito čtyři: Hamáček,Toman a Staněk,“ připomněl na Twitteru jednu z podmínek pro vstup do vlády uživatel Petr Lamr.

Humorem přitom nešetří ani politici. Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil zmínil, že v současnosti mají nejlepší pozici ve vládě středoškoláci.

Jedním z nich je i předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Nyní dělá občanům hned dvojitou radost. V případě že by se dopustil plagiátorství, by totiž dva resorty zůstaly neobsazené.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš si povzdechl, že kvůli vysoké fluktuaci členů vlády si ani nestíhají aktualizovat tabulku.

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se ptal, jestli funkci převezme Hamáček a bude tak spravovat tři resorty.

Autor komiksů Ždibřich dokonce vidí jako řešení, kdyby ministři měli pouze základní vzdělání.



Někteří uživatelé sociálních sítí se pak ptají po trvanlivosti vlády. Podle Alexandra Romancova by měla být někde uvedena, stejně jako tomu je u Vodňanského kuřete, případně u dalších produktů z Agrofertu.



Vytížení uživatelé sociálních sítí pak žádají ostatní, aby je informovali o aktuálním stavu vlády, protože přes den nemají čas sledovat zpravodajství.