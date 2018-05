Co tvořilo obří hroudu tuku pod Londýnem? Vědci popsali její složení

Nejvýznamnější „ingrediencí“ slepence vážícího jako jedenáct dvoupatrových autobusů (celkem asi 130 tun), který v září 2017 ucpal londýnskou kanalizaci, byl tuk na vaření - ten tvořil téměř 90 procent. Dále vědci identifikovali i vlhčené ubrousky či kondomy.



Rozbor chemického složení tukovce (Londýňané mu říkají fatberg) však leccos vypověděl i o životním stylu Londýňanů. Vědci, kteří slepenec zkoumali, odhalili mnoho očekávaných chemikálií - léky na předpis, paracetamol (lék na bolest či teplotu) a látky užívané v pleťových krémech.

Překvapilo je ale množství látek přítomných také v zakázaných sportovních doplňcích, hordenin a ostarine. Ty tvořily více než polovinu nalezených chemikálií, tedy víc než kokain či extáze.



Ve vodě v okolí tukovce však naměřili ještě daleko vyšší koncentrace. John Wilkinson, vědec Yorkské univerzity, ale varuje před vytvářením předčasných závěrů, především co se týká cvičebních doplňků. „Když dáte do kanálu kyblík a vytáhnete zpátky několik milimetrů vody, obsah těch několika mililitrů nemusí nezbytně vypovídat o tom, co je pod celým Londýnem,“ vysvětlil Wilkinson.

Z analýzy je však zřejmé, že používání anabolických steroidů je na vzestupu, informoval The Guardian. S užíváním steroidů se však pojí různá zdravotní rizika - včetně vysokého krevního tlaku, depresí a srdečních problémů. Mezi lidmi, kteří anabolické steroidy aplikují injekčně, je míra rozšíření HIV stejně vysoká jako mezi uživateli heroinu.

Ještě víc však Wilkinsona zaujalo překvapivě vysoké množství plastifikátorů, směsí přítomných v plastových kelímcích a lahvích na vodu.

Dokument Ohledání tukovce: tajemství kanálů (Fatberg Autopsy: Secrets of the Sewers) odvysílal Channel 4 v úterý večer. Usazeninu, která v září 2017 zacpala londýnskou kanalizaci, museli vodohospodáři ze stoky vynášet devět týdnů (více jsme psali zde). V současnosti se její část vystavuje v Muzeu Londýna.

