V Syrtě se našel hromadný hrob se 75 těly, je zřejmě z dob Islámského státu

Podle mluvčího městské rady byl hrob nalezen před několika dny v zemědělské oblasti západně od Syrty. Za přítomnosti veřejného žalobce, bezpečnostních sil a Červeného půlměsíce bylo z hrobu vyjmuto 75 těl ve značně pokročilém stádiu rozkladu.



Oficiální činitelé předpokládají, že těla patří členům IS, ale zatím to nebylo možné potvrdit. Islámský stát obsadil Syrtu, která leží 600 kilometrů východně od hlavního města Tripolisu, v červnu 2015. Síly libyjské vlády, která má podporu OSN, IS z města vytlačily v prosinci 2016 po osmi měsících bojů. Radikální skupina se poté stáhla do pouště.

Libye se od svržení dlouholetého diktátora Muammara Kaddáfího v roce 2011 nevzpamatovala z rozvratu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety. Vláda v Tripolisu má sice podporu OSN, je ale slabá a jen s problémy se brání vlivu ozbrojených skupin. Vládu na východě země kabinet v Tripolisu neuznává.

Minulý měsíc se IS přihlásila k odpovědnosti za sebevražedný útok na centrálu libyjské státní ropné společnosti NOC v Tripolisu, při němž zahynuli dva zaměstnanci a dva ozbrojenci. V květnu IS napadla libyjskou volební komisi a zabila 14 lidí.