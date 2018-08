Výlet na cizí účet. Slevy na jízdném pro lidi pod 26 a nad 65 let startují

Jak slevu uplatnit Na nižší jízdné mají právo senioři nad 65 let a děti a studenti do 26 let. Budou platit jen čtvrtinu jízdenky . Jde o velkou změnu, protože třeba ve vlacích ČD dnes měli i nejstarší důchodci nárok na slevu, jen když si pořídili In Kartu.

Děti do 15 let nemusí právo na slevu nijak prokazovat, starší do 18 let budou ukazovat průvodčímu občanku (předpokládá se, že všichni studují) a studenti mezi 18 a 26 roky ISIC kartu či žákovský průkaz.

Při cestě do zahraničí bude sleva platit jen do poslední zastávky na českém území. Novinka se netýká MHD, pokud konkrétní město nerozhodne, že se k ní přidá.

Dopravci mohou vybrané vlakové či autobusové spoje ze slev vyjmout.