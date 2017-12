Hradní kancléř musí mít bezpečnostní prověrku, navrhují poslanci STAN

14:17 , aktualizováno 14:17

Vedoucím Kanceláře prezidenta by se mohl stát jedině svéprávný a bezúhonný člověk, který by musel mít bezpečnostní prověrku na stupeň Přísně tajné. Pokud by ji do roku od nástupu do funkce nezískal, funkci by ztratil a nesměl by ji znovu získat. S návrhem přišli poslanci Starostů, bude se jím zabývat Sněmovna.