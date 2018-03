Záložáci spustí Hradbu 2018. Bude simulovat opatření po útoku teroristů

Současný systém aktivní zálohy začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal záložáky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů aktivní zálohy, soustavněji až od roku 2002.

V jednotlivých krajích vznikly v roce 2004 krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivní zálohy jako tanková rota, ženijní rota či útvar speciálních sil.

Zájemci o členství v aktivních zálohách musí být bezúhonní, splnit zdravotní prohlídku a psychotesty. Lidé bez základní vojenské služby musí projít šestitýdenním vojenským výcvikem.



Armáda loni přijala do aktivních záloh rekordní počet zájemců - 780 dobrovolníků. K 1. březnu 2018 tak slouží v aktivní záloze 2 387 lidí, z toho 183 žen. Rekrutační plán počítá s tím, že by na konci roku měly zálohy mít 2 400 lidí.. Do roku 2025 chce mít armáda až 5 tisíc záložníků.