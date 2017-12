Ovčáček o výdajích Hradu: Ze státního rozpočtu nechceme ani korunu navíc

Kancelář prezidenta republiky utratila v letošním roce o 84 milionů korun více než jí bylo vyčleněno ve státním rozpočtu. Vyplývá to z dokumentu, který zveřejnila na svých stránkách (celý článek najdete zde).

Nicméně podle Ovčáčka nedošlo k překročení plánovaného rozpočtu. „Ze státního rozpočtu nechceme oproti původně schválené verzi ani korunu navíc,“ uvedl.

Podotkl, že to, co je uváděno nad rámec plánovaných výdajů, je jen přesun z minulých let toho „co se nepodařilo kvůli průtahům ve výběrových řízeních udělat v předcházejícím období“. Podle Ovčáčka jde především o plánované čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, které se nezahrnuje do schváleného rozpočtu, ale v souladu s rozpočtovými pravidly až do takzvaného konečného rozpočtu.

Za rok 2017 měla Kancelář prezidenta republiky vyčleněno z rozpočtu 437,8 milionu korun. Výdaje za uplynulý rok ale nakonec činily více než 522 milionů korun.



Na platy o 10 milionů korun víc

Ovčáček přiznal, že peníze z předchozích let byly letos použity na financování neinvestičních a investičních akcí realizovaných příspěvkovými organizacemi - Správou Pražského hradu a Lesní správou Lány, což odpovídá zhruba 70 milionům. Na platy a s tím související výdaje pro Kancelář prezidenta republiky pak šlo 6,8 milionu korun.

Podle mluvčího byly také použity prostředky z rozpočtu Evropské Unie ve výši 3,65 milionů na projekty v oblasti životního prostředí, které realizovala Lesní správa Lány.

O celkem 3,26 milionu pak byly podle něj také zvýšeny prostředky na platy a s tím související výdaje pro příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu, kdy v souladu s nařízením vlády došlo ke sloučení tarifních stupnic.