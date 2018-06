Hrad zastavil v Lánech práce za 40 milionů. Podle Mynáře už nejsou potřeba

Břehy vodní nádrže Klíčava v Lánech potřebují nutně opravit. S tímto argumentem v posledních letech hradní kancléř Vratislav Mynář lobboval u poslanců, když je žádal o mimořádné navyšování rozpočtu Hradu, pod které lánská obora i s nádrží spadá.

Zakázka totiž měla přijít na 360 milionů korun. Mynář uspěl. Navzdor tomu, že geologičtí experti práce na nádrži ve veřejnosti nepřístupné oboře hodnotí jako zbytečný luxus.

Jenže vloni policie za manipulaci zakázky obvinila přímo šéfa Lán Miloše Baláka, kterého Mynář do funkce osobně dosadil. Od té doby zakázku elitní vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) bedlivě sledují.

A Mynář otočil. Hrad práce nechává přerušit. Částku 40 milionů korun, tedy celou pětinu peněz vymezených na druhou etapu opravy, najednou podle kancléře není nutné utrácet.

Navzdory tomu, že na to Balák už podepsal smlouvu s firmami Energie a Syner. I manažer Energie je stíhaný. Firma zároveň má blízko k Balákovi. Sponzorovala basketbalový klub ve Strakonicích, jemuž Balák v minulosti šéfoval.

Oficiálně došly peníze

Podle Mynáře byla nevyužitá čtyřicetimilionová částka pouhou rezervou pro případ, že by najatá firma při opravách něco poničila. „Řekli jsme, když dojde k poničení přístupových komunikací nebo objízdných tras, tak po vás chceme, abyste nám to opravili. To se ale nestalo,“ vysvětluje Mynář, proč podle něj část peněz Hrad neutratí.

Kancléřovo tvrzení ale nemá oporu v dodatku, který ředitel Lán Balák podepsal s dodavateli zakázky a který má MF DNES k dispozici. Dle něj Hradu oficiálně došly peníze.

„Vzhledem k tomu, že se objednateli nepodařilo zajistit dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro realizaci celého díla, dohodli se smluvní strany na přerušení provádění do doby, než budou finanční prostředky zajištěny,“ píše se v něm. Balák ale popírá, že by stopka narušila zpevňování svahů, která doteď Hrad vykresloval jako kriticky důležité.

„V žádném případě to neovlivňuje funkčnost sanovaných svahových deformací,“ zdůrazňuje Balák. Lány prý dočasně škrtly třeba opravy cest.

Konkrétní přehled nedodělků nechal Mynářův podřízený v dokumentu začernit. To se ale MF DNES podařilo odstranit. Vychází tak najevo, že Balák škrtl i věci, které jsou důležité proto, aby celá stamilionová investice dávala smysl.

Nejvíc Lány dodavatelům nezaplatí za rozpočtovou položku označenou jako „Návrh definitivního zabezpečení svahových deformací“. Celkem jde o 24 milionů korun. Z toho skoro 16 milionů korun nezbylo dokonce na základy sanovaných svahů. A dalších 5 milionů na na vybudování opěrných nábřežních zdí.

Spor o tlející listí

To, že by Hrad stamiliony neprostavěl, přitom za nijak tragické nepovažovali geologové. V minulosti o horentní investici měly pochybnosti hned dvě mimořádně respektované geologické kapacity. Zpracovaly posudky, podle nichž nákladné práce vůbec nebylo třeba dělat.

Mynářovi podřízení se snažili argumentovat tím, že při sesypávání zeminy, padání a tlení listí se zhoršuje kvalita vody v nádrži Klíčava, která je rezervoárem vody pro Kladno.

Martin Hrubeš z Odboru geologie ministerstva životního prostředí ale namítal, že takové procesy jsou v přírodě zcela běžné a vodu neohrožují, naopak se s nimi počítá. A podobně dopadl i posudek České geologické služby.

Celá úprava svahů u nádrže Klíčava byla rozdělena na dvě etapy. Výdaje na tu druhou, dražší, se teď snižují. U první, která se odehrála ještě před policejní akcí, ale Lány zdaleka tak spořivé nebyly. I tady pracovala kladenská firma Energie, která nabídla, že vše provede zhruba za 83 milionů.

Sponzoři dostávali zakázky

V průběhu stavby však ředitel Balák se sponzorem „svého“ basketbalového klubu uzavřel několik dodatků k původní smlouvě. Díky vícepracím tak dle oficiálního zakázkového webu Lán výsledná cena zakázky vyskočila na 130 milionů. To je více, než v původním tendru nabídla nejdražší konkurenční firma, která kvůli tomu zakázku s Energií prohrála.

Právě vylepšování cest ve veřejnosti nepřístupném areálu přitom bylo oblíbenou činností sponzorů Balákova klubu. Například pracovníci strakonické firmy Znakon v roce 2014 a 2016 dojížděli 150 kilometrů spravovat lánské polňačky. V součtu tu odvedli práce téměř za 9 milionů.

Právě i propojení sponzorů strakonického basketbalu se zakázkami v Lánech policie podle informací MF DNES prověřuje. V rámci nedávné analýzy přišla redakce na to, že sponzoři strakonického basketbalu, kampaně Miloše Zemana či Mynářovi bývalí obchodní partneři v Lánech během posledních let dostali zakázky za 440 milionů. Velkou část z nich bez řádného výběrového řízení (Analýzu MF DNES čtěte zde).