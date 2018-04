Prezident Zeman jednal s Vitáskovou, mohla by na Hradě vyměnit Mynáře

„Vitásková má podle prezidenta výbornou pověst a mohla by mu pomoci,“ tvrdí jeden ze zdrojů MF DNES. Výměna Mynáře by nicméně i podle něho byla překvapivá. Kancléř to totiž měl už několikrát nahnuté, ale vždy nakonec odolal. Teď navíc žádný „akutní“ problém nemá. Spíš jde prý o to, že Zeman uvažuje, jak ve svém druhém volebním období něco změnit k lepšímu.



„Chtěl by se v druhém funkčním období trochu rehabilitovat a ukázat, že ho nikdy není radno podceňovat,“ přibližuje zdroj MF DNES z prezidentova okolí, proč Zeman uvažuje o tom, že by Vitásková mohla na Hradě zamířit až na překvapivý post kancléřky. Překvapivý proto, že pozice Vratislava Mynáře působí neotřesitelně.

Ostatně hradní mluvčí Jiří Ovčáček úvahy o jakékoliv změně popírá. A Vitásková to nekomentuje. „Na takové věci se ptejte na Hradě,“ řekla MF DNES žena, která se s hlavou státu často setkává: doprovodila ho při loňské cestě do Ruska, nechyběla mezi pozvanými na jeho nedávné oslavě inaugurace. A Zeman jí i proto teď nabízí spolupráci.