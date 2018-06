Zeman zveřejnil pirátský hanopis na Pocheho. Nic nového, říká europoslanec

Michálek vyslyšel výzvy prezidenta Miloše Zemana a připravil soupis informací, které podle něj zavdávají k pochybnostem o způsobilosti europoslance Pocheho vykonávat ministerskou funkci. Poukazuje zejména na nepřijatelné kumulování platů, podivné financování sociální demokracie a napojení na údajné pražské kmotry.

V závěru dopisu pak Michálek vyzval Zemana, aby nejmenoval Andreje Babiše premiérem, protože podle něj není zárukou, že vláda bude fungovat protikorupčně. Připomněl Babišovo trestní stíhání a nejasnosti ohledně jeho převzetí společnosti Petrimex (předchůdce Agrofertu).



„Dopis jsme mu poslali před jmenováním ministrů a na základě toho, že nás prezident veřejně vyzval k tomu, abychom dokumenty zaslali. Splnili jsme tedy pouze výzvu prezidenta. Od počátku jsme říkali, že pan Poche je nevhodnou osobou,“ uvedl pro iDNES.cz Michálek.

Podle něj si sociální demokraté podkopali svoji pozici tím, že trvali na Pocheho nominaci. Přišli tak o jedno místo ve vládě. „Přijde mi groteskní, že si sociální demokraté vyjednali ve smlouvě, že když odstoupí pět ministrů, tak vláda bude muset podat demisi, a přitom mají jenom čtyři ministry,“ dodal Michálek s tím, že teď budou obtížně podávat demisi.



Poche: S těmi lidmi jsem se už rozešel

Poche nakonec u Zemana neprošel, ve středu jmenoval ministrem zahraničí šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který zároveň povede vnitro. Prezident i jeho mluvčí přesto dokument od Michálka vyvěsili na sociálních sítích. „Dopis byl zveřejněn proto, že obsahuje závažné informace, které nesmí zůstat skryty před veřejností,“ vysvětlil své rozhodnutí Ovčáček.



Poche to vidí jinak. „Jestli výsledkem investigace pana Michálka a pana Ovčáčka je tenhle dopis, tak ten mě nijak neoslovil. Protože moje chyba z roku 2010 je veřejně známá. Co se týče ostatních věcí, tak kdo sleduje dění kolem sociální demokracie, tak ví, že s těmi lidmi, o kterých se tam mluví, jsem se dávno rozešel,“ uvedl Poche.

Spojení s podezřelými nákupy a nestandardními operacemi v Pražských strojírnách je podle Pocheho nemístné, protože sám jakožto člen dozorčí rady vyvolal audit. „Těžko já jako člen dozočí rady můžu být obviňován z toho, že si pan ředitel kupoval parfémy a dresy,“ uvedl s tím, že neměl přístup do účetnictví, proto na to jako řadový člen nemohl přijít.

Pochemu vadilo, když ho Ovčáček obvinil z korupce. Podle něj to není pravda a nikdy nebyl ani prošetřován. Zvažoval, že by se proti tvrzením bránil právní cestou, ale není to prý možné. „Mluvčího Hradu je mi líto,“ dodal.