Česko, houbařský ráj. Z lesa si lidé přinesli houby za 6,6 miliardy

„Houby ještě rostou, ale vrchol houbařské sezony skončil před týdnem dvěma,“ říká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Podle Dvořáka se to projevuje zejména tím, že šumavské silnice a silničky jsou obleženy auty, která mnohde překážejí dopravě.

„Podle lesního zákona má každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody. Množství není omezeno,“ potvrzuje Armine Artouni z tiskového oddělení ministerstva zemědělství.

Nadprůměrný rok

Z údajů zjištěných ministerstvem vyplývá, že byl rok 2017 mírně nadprůměrný, co se týče množství nasbíraných lesních plodů. Celkově bylo nasbíráno 41,3 tisíce tun hub, borůvek, malin, ostružin, brusinek a bezinek za 6,6 miliardy. Podle ministerstva je to nadprůměrný výsledek vzhledem dlouhodobému průměru 39,4 tisíce tun.

Počet lidí, kteří sbírají houby, ale meziročně poklesl. Houby sbírá 67 procent lidí, borůvky 30 procent lidí, maliny 20 procent lidí a ostružiny 18 procent lidí. Mykologové hodnotí letošní sezonu rozporuplně. Hodně ji poznamenalo sucho. Houby sice rostou, ale jen některé druhy. „Sezona je slabší než v jiných letech. Jedlé houby rostou, jsou místa, kde koš dva nasbíráte, ale roste velmi málo druhů,“ říká Tereza Tejklová z Mykologického klubu při Muzeu východních Čech. Podle ní chybí třeba ryzce nebo holubinky, houby typické pro podzim.

Podzimní houbařské „žně“ však lesu právě neprospívají. „Pro les není největší rána, když houbaři les vysbírají, ale že všechno sešlapou,“ vysvětluje. Škodí mu ty stovky nohou, které projdou podhoubím. Ona houby v lese také hned čistí a červivé nechává v lese. To, že hmota zůstane na místě, je lepší, než když ji lidé vyhodí doma do koše. Lidé by také měli myslet na to, že houby nejsou jen potravou pro lidi, ale i pro zvířata.

Česko, houbařský ráj

Česká legislativa, co se týče sběru hub, patří k nejliberálnějším v Evropě. A houbaři jsou si toho vědomi. Když víkendový magazín našeho deníku před pár týdny přišel v satirické rubrice Víkendová kachna se zprávou, že se stát chystá za poplatek dva tisíce korun ročně zavádět houbařské průkazy, ministerstvo zemědělství i redakci zaplavily stížnosti vyděšených a naštvaných houbařů. To bylo jasné varování pro všechny politiky i úředníky, kteří by se o něco podobného pokoušeli.

FAKTA Houbařské limity ● V Německu je sbírání hub povoleno jen pro osobní spotřebu, a to maximálně 2 kg na osobu a den. ● V Rakousku se smí houby sbírat jen ve vymezeném množství a čase. Teď v říjnu je to jen od 7 do 17 hodin. ● Ve Francii si cizí houbaři musí dojít pro povolení na obecní úřad. Povolení bývá za poplatek. Podobné je to v Itálii. ● V Británii nebo Skandinávii neplatí pro houbaře žádná omezení. ● Podobné je to ve východní Evropě. Na Slovensku, v Polsku nebo na Ukrajině omezení nejsou.

Pokuty a zákazy v okolních zemích je situace mnohem přísnější. Třeba v sousedním Německu je sbírání hub dovoleno jenom pro osobní spotřebu a maximálně 2 kilogramy na osobu a den. Ovšem příslušná radnice může limit ještě snížit. Houby se nesmějí sbírat ani v oborách, národních parcích a chráněných oblastech. Za porušení může přijít přísný trest, a to v řádu až několik tisíc eur. V chráněných oblastech jsou pokuty ještě vyšší.

Podobné je to i v Rakousku. Tam smí houbař sebrat maximálně dva kilogramy hub za den. Porušení se přísně trestá. Médii v září proběhl příběh českého důchodce, který to skvěle ilustruje. Za svůj úlovek z lesa, 5 kilo nasbíraných lišek, musel zaplatit pokutu 500 eur. Rakušané mají předpisy i pro skupiny, pokud vyrazí do lesa parta houbařů, může mít dohromady v košíku nejvíce osm kilogramů.

Houby se smějí u našich jižních sousedů sbírat jenom pro osobní potřebu, a úřady dokonce stanovují i čas, kde se smí sbírat – od 7do 19 hodin. Po 1. říjnu je doba houbaření omezena dokonce jen do 17 hodin. Ve Švýcarsku je každý, kdo je přistižen s více než kilogramem hub, povinen zaplatit za přebytečná kila kolem 100 eur za kilogram. Do lesa se navíc smí jen v určitých dnech.

Ve Francii a Itálii si dokonce musí houbaři koupit povolení ke sběru hub a vstupu do lesa. Sběr je omezen jen pro osobní potřebu. Houbařit jako u nás můžete hlavně ve východní Evropě. Na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině podobně jako u nás neplatí žádná omezení.

Račte vstoupit

Na rozdíl od západní Evropy, kde je sběr hub zakázán v některých národních parcích nebo oborách, český lesní zákon nijak neomezuje ani místa, kde se mohou sbírat. „Lidé mohou pro vlastní potřebu sbírat v místech, kam mohou vstoupit. Tedy mimo 1. zóny národního parku,“ říká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Omezení neplatí ani na Brdech, kde jsou vojenské lesy. „Lesy jsou plné houbařů a podle jejich košíků soudím, že rostou,“ říká mluvčí vojenských lesů Jan Sotona. Omezení platí jen tam, kde je vstup do lesů zakázán kvůli suchu nebo výcviku. „Vstup omezujeme ve výjimečných situacích,“ vysvětluje Sotona.