KOMENTÁŘ: Vzkaz cizincům – v českých hospodách jsou podřadná rasa všichni

18:09 , aktualizováno 18:09

Jen svědci by rozsoudili, jak to bylo s údajnou diskriminací indického komika v pražské kavárně. Incident však připomněl jinou krutou pravdu: obsluha hostů v restauracích, kavárnách a hospodách je v Česku dlouhodobě tak tragická, že už by se dala označit za národní manýru. Hospodští na její kvalitu často kašlou a hosté to tolerují. Je jedno, jakou má kdo barvu kůže. Češi jsou národem, který neumí hostit, píše v komentáři spolupracovník MF DNES Petr Suchomel.