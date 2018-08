Vedro přetěžuje klimatizace v českých vlacích, cestující na tom mohou vydělat

Možnost něco málu ušetřit využil nedávno například Ondřej Matěj Hrubeš z dopravního webu MHD86.cz. „Věděl jsem, že něco takového existuje, nikdy dřív jsem to však neuplatnil. Až teď při cestě z Prahy do Ústí nad Labem,“ řekl pro iDNES.cz.

„Průvodčí mi vystavil pomocí přenosné pokladny poukázku za nefunkční klimatizaci rovnou ve voze. Další jsem dostal při upozornění na nemožnost připojit se k wi-fi nebo použít zásuvku,“ vysvětluje.

Poukázku mohl použít buď na občerstvení, které České dráhy ve vlaku nabízí, nebo jako slevu na další cestu. „Vybral jsem si druhou variantu a další jízdenka do Teplic mě vyšla místo 69 korun na pouhých devět,“ dodává Hrubeš.

Stejnou zkušenost má i Jiří Novák, kterému slevu nabídl dokonce sám průvodčí. Jinak by prý o možnosti odškodnění nevěděl.

Je třeba však mít na paměti, že neplatí ve všech vlacích, ale pouze v těch, které jsou klimatizací vybaveny a ve kterých z nějakého důvodu nefunguje. V malých příměstských lokálkách se tak pasažéři budou u průvodčího slevy domáhat marně. V případě Českých drah může být klimatizace ve vlacích kategorie rychlík, rychlík vyšší kvality, expres, InterCity, Eurocity SuperCity, railjet a EuroNight.

A pokud nefunguje, náleží cestujícímu jednorázové odškodnění ve výši třiceti korun. Stejný nárok mohou pasažéři uplatnit i v zimě, pokud nebude fungovat topení, nebo když cestující s platnou místenkou ve voze s garantovanou elektrickou přípojkou či wi-fi signálem tyto vymožeností nenajde.

„Klimatizace běží na hraně technických možností“

Slevy za přílišné teplo nabízí i další dopravci. Například Regiojet má klimatizací vybavené všechny vagony s výjimkou několika spacích vozů, které však jezdí na nočních spojích a mají otevírací okna.

„V případě, že dojde k poruše nebo snížení funkčnosti klimatizace, snaží se palubní personál cestující přesadit do vozů, kde je klimatizace funkční. Pokud to není možné, mají cestující nárok na kompenzaci části jízdného až do výše sta procent zaplacené ceny jízdenky,“ říká tiskový mluvčí Regiojetu Aleš Ondrůj. Dodává, že jejich klimatizacím se dostává pravidelné údržby, aby mohly i tak náročné letošní počasí zvládnout.

„Nicméně při extrémních teplotách 30 až 35 stupňů se již jedná o mezní hranici, na které dokáže klimatizace po technické stránce udržet plnou účinnost. Pokud v takových teplotách funguje dlouhodobě, může být její účinnost nižší,“ vysvětluje Ondrůj, proč se letos s nefunkčními klimatizacemi lidé ve vlacích potkávají častěji.

Také společnost Leo Express má všechny vozy klimatizované a v případě poruchy je potřeba si o slevu požádat. „V posledním roce neevidujeme nárok na kompenzaci od žádného z cestujících. V případě sníženého komfortu poskytujeme pasažérům kompenzaci ve výši 25 procent z ceny jízdného,“ říká mluvčí dopravce Emil Sedlařík.