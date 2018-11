Moci se vzít by pro nás znamenalo získat důstojnost, tvrdí gayové a lesby

Radka Hájková žije se svou přítelkyní. Ženy by rády uzavřely manželství, v současnosti se však mohou jenom registrovat - dojít v pracovní dny na jeden ze čtrnácti úřadů, které tuto možnost v České republice nabízejí, a podepsat smlouvu. „Nikdo za námi nepřijede někam ven, kde bychom mohly mít o víkendu normální obřad s celou parádou,“ popsala Hájková. Plánuje proto fiktivní obřad, kdy ji s přítelkyní oddá kamarád. „Ale nebude to mít žádnou právní hodnotu,“ posteskla si.

Kdyby měla možnost si svou přítelkyni skutečně vzít, dost by to pro ni znamenalo. „Nemusel by to být jen fiktivní obřad, ale skutečná svatba s oddávajícími. Také váha obřadu by byla úplně jiná,“ popsala žena.

Největší význam by pro ni obřad měl z hlediska důstojnosti. „Mohla bych pak říct, že mám manželku. Že to je stejné, jako to mají všichni ostatní,“ vysvětlila Hájková.

Nemuseli by si připadat jako méněcenní

Poslanci mají v plánu ve středu rozhodovat, zda lidé stejného pohlaví budou moci uzavírat manželství. Novela by pro homosexuály změnila široké spektrum věcí.

Jedním z klíčových oblastí je vztah k dětem. Nyní si páry v registrovaném partnerství například nemohou přisvojit dítě partnera. Partneři však nemohou společně ani adoptovat dítě z ústavu nebo být společnými pěstouny. V případě rozpadu vztahu pak není nijak definovaný vztah k dětem - partner, který není biologickým rodičem, nemá automaticky možnost děti dále vídat a nemá ani povinnost platit výživné. Manželství by právě postavení dětí, která partneři vychovávají, zrovnoprávnilo.

Kde všude se mohou homosexuální páry vzít? Homosexuálové mohou v současnosti uzavřít manželství ve 26 zemích světa. Je jimi Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Kanada, Kolumbie, Dánsko, Velká Británie, Finsko, Francie, Grónsko, Island, Německo, Irsko, Lucembursko, Malta Uruguay, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Skotsko, Jižní Afrika, Španělsko, Spojené Státy a Švédsko. V některých jurisdikcích však mohou osoby stejného pohlaví uzavřít sňatek i v Mexiku

(Zdroj: Pew Research Center).

Například Petr Laně s Janem Rousem sice žijí osm let v registrovaném partnerství a společně vychovávají dvouletého syna Vojtěcha, adoptovat ho však mohl jen jeden z mužů. V rodném listě syna je tedy jako otec zapsán pouze Laně a z právního hlediska má syn Vojtěch pouze jednoho rodiče.

„I když jsme dlouhým adopčním procesem museli projít oba, můj partner nemá k našemu Vojtovi žádná práva ani povinnosti. Přijetí zákona by pro nás znamenalo možnost normálně v klidu žít rodinný život a vychovávat v klidu našeho syna a přitom vědět, že máme podporu státu,“ vysvětlil iDNES.cz Laně.

Oba partnery unavovalo čekání na změnu zákona, v květnu tohoto roku se proto odstěhovali do Nizozemí, kde mohou homosexuální páry společně adoptovat dítě.

„Jako dva tatínci jsme tu všude bráni úplně normálně, partner je automaticky na všech úřadech, u lékaře, ve školce, škole či v zaměstnání brán jako druhý rodič, neexistuje tu žádná segregace na ‚my‘ a ‚oni‘ jako u nás, a to je pro nás strašně moc důležité,“ dodal Laně.

Žádný vdovecký důchod ani dávky

Změn by však novela přinesla mnohem víc. „Zákon je pro homosexuály důležitý hlavně z toho důvodu, že by došlo k zrovnoprávnění jejich vztahu. Nemuseli by si připadat jako méněcenní,“ uvedla Michaela Pixová z iniciativy Jsme fér.

„Homosexuálové žijící v registrovaném partnerství například nemají nárok na vdovský a vdovecký důchod, nemůžou mít společný majetek, tak jako mají manželé. Jejich děti nemají nárok na sirotčí důchod,“ nastínila Pixová.

Partneři na rozdíl od manželů nemají společné jmění. V případě rozpadu vztahu tak není žádná úprava vypořádání majetku. Když jeden z partnerů zemře, různé dávky jako je důchod či mateřská na toho druhého nepřechází.



Homosexuálové také nemají nárok na dva volné dny, které jsou ze zákona možné na svatbu, aniž by si kvůli tomu museli vybírat dovolenou v práci. „Registrovaná partnerství se uzavírají jen na čtrnácti místech v republice, na matrice, takže to je taky do určité míry omezující,“ doplnila Pixová. Registrovaným partnerstvím partneři nezískávají společné jméno - musí si dojít na matriku a za změnu jména zaplatit.

Manželství homosexuálních párů bylo tématem pořadu Rozstřel: