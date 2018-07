Jaká úskalí přináší registrované partnerství? Ponížení i majetkové nejasnosti

Ubrankowicz žije s přítelem pět let, z toho tři roky jsou v registrovaném partnerství. Za poměrně krátkou dobu už stihl zaznamenat celou řadu nedostatků, které registrované partnerství přináší.

„Jeli jsme někam s přítelem a zastavila nás policie. Chtěli po nás doklady, tak jsem jim dal občanku i řidičák. On si prohlídl občanku, šel k tomu druhému a řekl: ‚Podívej, zase jeden registrovanej!‘,“ popsal svůj zážitek Ubrankowicz. Zmínil, že to pro něj bylo ponižující a vážně uvažoval, proč to vlastně v občance má uvedeno.

Do nového průkazu totožnosti si to proto nenechal zapsat. „Nechci podstupovat toto potupné jednání. Aby si na mě ukazovali jako na registrovaného,“ uvedl Ubrankowicz.

Další problém nastal, když si jeho přítel pronajal auto přes operativní leasing. Ačkoli byli podle zákona oficiálně partneři, bylo pro Ubrankowicze velice obtížné zajistit, aby také mohl řídit přítelovo auto.

„Pátrali jsme, jestli já jakožto jeho registrovaný partner můžu ten vůz řídit. Museli jsme mít souhlas leasingové společnosti, že skutečně můžu,“ naznačil další úskalí Ubrankowicz.

Společný majetek neexistuje

Podle něj jsou to banality, nad kterými většina lidí nepřemýšlí, pro ně to znamená další zařizování a vyřizování speciálních „povolení“. Ještě o něco horší je to ovšem podle něj se společným majetkem.

„Kdyby se náhodou tomu druhému něco stalo, tak z právního hlediska jeho partner na to nemá žádný nárok a muselo by se to právnicky ošetřit a všechno to stojí peníze,“ uvedl Ubrankowicz.

Heterosexuální páry si podle něj vůbec neuvědomují, že díky sňatku jsou všech těchto komplikací ušetřeny. „Pokud někdo tvrdí, že registrované partnerství a sňatek jsou rovnocenné, tak rozhodně to tak není,“ uvedl Ubrankowicz.

Sám by se nespokojil ani s posílením práv registrovaného partnerství. „Pokud budete registrovaný, tak jste druhořadý. Kdybych měl v občance napsáno ženatý, tak se nad tím žádný policista nepozastaví,“ uvedl Ubrankowicz i z toho důvodu chce rovná práva pro všechny.

Právnička: Registrují se auta, lidi se berou

Podobný pohled na věc má i právnička Lucia Zachariášová. „Když máte v občance napsáno registrovaný, tak to působí, že byla vytvořená speciální ohrádka pro lidi jiné sexuální orientace. Registrují se auto, lidé se prostě berou,“ uvedla Zachariášová.

Zmínila, že oproti manželským svazkům menší procento registrovaných párů skončí rozchodem. Sama také rozhodně nesouhlasí s tvrzením, že registrované partnerství a manželství mají z hlediska práva stejnou váhu, rozdílů je podle ní více než sto.

Nejvíc patrné je to v péči o děti. Pokud má jeden z partnerů děti, například z předchozího vztahu, tak ten druhý na ně z hlediska práva nemá žádný nárok. Nemusí platit alimenty po rozchodu. V případě smrti partnera mu nejsou svěřeny do jeho péče, byť jsou na něj zvyklé třeba ze společné domácnosti.



V případě úmrtí jednoho z partnerů také nevzniká nárok na vdovský či vdovecký důchod. Zachariášové také připomněla také, že neexistuje společné jmění manželů, takže na společně pořízené věci si musí mezi sebou uzavírat smlouvy. „Nemůžete si vzít také společné jméno. Vy si pak můžete jít na matriku a zaplatit další poplatky a jméno si změnit, ale v manželství je na to konkrétní úprava,“ uvedla další nevýhody Zachariášová.

Sňatky stejnopohlavních párů v posledních týdnech rozdělily Sněmovnu. Zatímco vláda podpořila zákon, který by jim to umožnil, tak mezitím se ve Sněmovně objevil zákon, který chce ústavně chránit manželství jakožto svazek muže a ženy.

Podle průzkumu agentury Median by 65 procent obyvatel umožnilo gayům a lesbám být v manželství. Petici za umožnění manželství pro všechny již podepsalo více než 70 tisíc lidí.