Brázdilovy výroky pohoršily jeho spolustraníky i kolegy z výboru

Svobodová žádala Brázdila stejně jako další podporovatele novely, která prosazuje ústavní ochranu manželství jakožto exkluzivního svazku muže a ženy. Svobodová na Brázdila apelovala, že nechce být druhořadou bytostí, proto by jí měl umožnit právo uzavřít sňatek. Poslanec jí odpověděl, že se mohou setkat, ale že stejně postižení lidé podle něj nemůžou být manželé a mít děti (podrobnosti v článku Poslanec Brázdil označil homosexuály za postižené).

Na dotaz iDNES.cz Brázdil reagoval tvrzením, že došlo k dezinterpretaci jeho slov. „Nemyslel jsem postižení nemocí. Jsou nešťastní, že nikdy nebudou mít spolu svého vlastního potomka a tímto faktem jsou postižení. Nepodporuji umožnit jim manželství. Nevadí mi, že se mají rádi a že se registrují,“ vysvětlil Brázdil.

Poslanec ANO se odmítl, protože je to jeho názor. Pro Lidovky.cz pak řekl, že svá stanoviska probíral s kolegy i s lékaři a zjistil, že jeho názor je většinový. Dotázaní členové sněmovního zdravotního výboru s ním ale nesouhlasí.

„Jestli řekl, že homosexuálové jsou postižení, tak je to špatně. Oni nejsou postižení a nemají ani žádnou nemoc. Homosexualita není nemoc. Je to normální stav, je to varianta sexuální orientace, ale je to normální. Zabývali se tím odborníci v šedesátých letech minulého století na celé světě a jednoznačně řekli, že to není nemoc,“ uvedl lékař a poslanec Rostislav Vyzula (za ANO). Zopakoval, že s tvrzeními stranického kolegy proto nemůže souhlasit. Celou věc hodlá řešit na příštím zasedání zdravotnického výboru.

Babiš vyzval Brázdila k omluvě

Podobného názoru je i lékař a poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Uvedl, že se stanoviskem Brázdila nesouhlasí ani se s ním na toto téma nebavil. „Jsme tradiční strana rozhodně ale nejsme homofobní strana. Znamená to, že si nedovedu představit, že by někdo od nás něco podobného řekl,“ podotkl Kaňkovský.

Od Brázdilových výroků se také distancoval poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který je předkladatelem novely ústavy.

Poslankyně Radka Maxová (ANO) iDNES.cz sdělila, že s kolegou Brázdilem nesouhlasí. „S poslancem Brázdilem tuto tématiku probírám asi tři roky, ale mohu říci, že bezúspěšně,“ uvedla.

Proti výroku se také ostře vymezil lídr hnutí ANO Babiš a svého poslance vyzval k omluvě. „Pro mě je to dost šokující prohlášení, do dnešní doby a společnosti vůbec nepatří. Sami s mojí paní máme hodně přátel, kteří žijí ve stejnopohlavních párech, dokonce jsme spolu byli na takové svatbě a přijde nám to úplně normální. Pan Brázdil by se měl za svá slova omluvit,“ napsal Babiš Aktuálně.cz.

Brázdilova slova pohoršila také tenistu Jana Hájka, jehož sestra je přítelkyní lékařky Venduly Svobodové, která na celou věc upozornil. „Pan Brázdil nazval homosexualní páry za postižené občany, to je drzost a omezenost první kategorie,“ reagoval na Brázdilův výrok tenista.

Upřesnil, že se jako Olomoučan stydí za svého spoluobčana. Vadí mu také, že Brázdil urážel Svobodovou, která pracuje jako lékařka a je přítelkyní jeho sestry. Ta pomáhá dětem s autismem, proto by se z ní měl prý Brázdil vzít příklad.

„Neměl by je urážet, neměl by urážet ani všechny homosexuální páry. Není to nemoc, je to příroda. Vůbec nechápu, jak může člověk na jeho místě takto primitivně reagovat. Ostudou je, že na je stále na postu poslance,“ uvedl Hájek. Doufá, že se proti výrokům Brázdila vymezí více lidí.