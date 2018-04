Zemřel nizozemský zachránce židovských dětí, bylo mu 107 let

Židovské děti, od kojenců až po dvanáctileté, byly za války v amsterdamském deportačním centru oddělovány od svých rodičů a převáženy do mateřské školy hned vedle pedagogické fakulty, kde byl Johan van Hulst ředitelem.

Plán na jejich záchranu byl jednoduchý, ale velmi riskantní. Děti, které si hrály na zahradě mezi školami, pedagogové potají převáděli do poslucháren. Odtud je pak Van Hulst, společně se svými kolegy a bojovníky nizozemského odboje, propašovali na venkov, píše deník The New York Times.

Byl to právě van Hulst, kdo přišel s nápadem na vytvoření záchranného trojúhelníku mezi vysokou školou, deportačním centrem, které řídil německý uprchlík Walter Süskind a mateřskou školou pod vedením Henriëtte Pimentelové. „Süskindovou úlohou bylo nechat děti zmizet ze seznamů,“ říká historik Bart Wallet z Vrijské univerzity v Amsterdamu. Pimentelová měla za úkol přesvědčit rodiče, aby nechali své děti propašovat pryč z města.

Stovky zachráněných vesmírů

Van Hulstovi je připisována záchrana více než šesti set židovských dětí. Přesto ho celý život trápily vzpomínky na ty, kterým pomoci nedokázal. Když se v září 1943 schylovalo k uzavření mateřské školy, uvnitř zbývalo sto dětí. Také ty chtěl van Hulst propašovat do bezpečí.

„Uvědomujete si, že všechny děti s sebou vzít nemůžete. Víte ale, že ty, které necháte za sebou, zemřou. Vzal jsem s sebou dvanáct dětí. Později jsem se sám sebe ptal, proč ne třináct?“ vzpomínal van Hulst.

„Byl to nejtěžší den v mém životě,“ pronesl v památníku holokaustu Jad Vašem, když mu v roce 1972 uděloval titul Spravedlivý mezi národy. Toto ocenění je předáváno hrdinům nežidovského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před holokaustem. Van Hulst je jedním z 5 595 Nizozemců, kteří toto čestné vyznamenání obdrželi.

Když téměř sedmdesát let po válce izraelský premiér Benjamin Netanjahu navštívil v roce 2012 Nizozemsko, setkal se také s Johanem van Hulstem. „Říkáme, že ti, kteří zachrání jeden život zachrání vesmír. Vy jste zachránil stovky vesmírů,“ pronesl tehdy Netanjahu k Hulstovi.