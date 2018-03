Stovky míst v Česku kvůli ekologii v sobotu večer na hodinu zhasnou

Řada obcí na hodinu vypne veškeré veřejné osvětlení, větší města zhasnou nasvícení památek. K akci, která se pořádá každoročně od března 2007, se letos jen v Česku přidá 13 statutárních měst, bezmála 80 dalších obcí, na 70 firem a tisíce jednotlivců.

Mezi stavby, které na hodinu zhasnou, patří například pražský Petřín, Prašná brána, brněnský hrad Špilberk, zámky Bystřice pod Hostýnem a Oslavany, Alžbětinské lázně ve Varech, Bílá věž v Hradci Králové nebo radnice v Ostravě, Olomouci, Prostějově, Chomutově či Hodoníně. Konkrétní seznam míst naleznete zde.

Některé obce si dávají dlouhodobé závazky - například vyměnit lampy veřejného osvětlení za úspornější, zateplit veřejné budovy nebo podporovat cyklodopravu.

Kampaň Hodina Země se celosvětově koná po jedenácté, v České republice jde o osmý ročník. Po celé zemi bude probíhat i řada akcí pro veřejnost - procházky po tmě, pozorování oblohy, hudební večery i posezení při svíčkách nebo lampionový průvod zakončený ohňostrojem.

Světlo jako problém

„Klimatické závazky přijímají i firmy a organizace, například Siemens si zapsal velmi silný závazek redukce padesáti procent CO 2 do roku 2020. Tradičně se také zapojuje Asociace hotelů a restaurací, závazek si stanovila i ČSOB, která hodlá snížit svoji uhlíkovou stopu o dvacet procent do roku 2020,“ vypočítává Hana Machů, koordinátorka kampaně z Ekologického institutu Veronica.

„Cílem kampaně je i to, aby se zapojili jednotlivci a stanovili si osobní závazky,“ říká Yvonna Gaillyová, ředitelka Ekologického Institutu Veronica. Lidé se například zavázali, že sníží spotřebu energie a vody, zahájí cestu k bezodpadové domácnosti nebo budou jíst méně masa. „Abychom mohli snižovat svůj dopad na změnu klimatu, je dobré znát svoji vlastní uhlíkovou stopu, vědět jak je velká a z čeho se skládá. Účastníci si mohou svou uhlíkovou stopu vypočítat - lze k tomu použít uhlíkovou kalkulačku,“ dodává Gaillyová.

„I když se celý svět shodl, že emise skleníkových plynů musí začít rychle klesat postupně až k nulové bilanci, zatím stále rostou a konec tohoto trendu není v dohledu,“ pokračuje Gaillyová. „Není ani divu, když se za jejich vypouštění nic nebo téměř nic neplatí. Symbolickým zhasnutím dáváme najevo, že o velkém problému, kterým je změna klimatu, víme a na jeho řešení se chceme aktivně podílet. Přidáváme se k milionům lidí na celém světě, kterým osud planety, našich dětí a vnuků není lhostejný.”

Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu. Postupně se k akci zapojili lidé z více než 180 zemí světa. Na hodinu se zhasne více než tři tisíce významných památek světového významu a připojí se miliony lidí.