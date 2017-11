ANO v Praze povede místo Stropnického Říčař, Babiš žádá vyšší nasazení

„Proč jsem kandidaturu přijal a proč jsem kandidoval, je to, že bych rád navázal na dobrou práci, kterou jsme společně odvedli. Čekají na nás komunální volby v roce 2018. Praha má před sebou hodně práce a my si potřebujeme analyzovat výsledky voleb do Sněmovny, začít připravovat kandidátní listiny, kampaň a program,“ řekl Říčař.

„Je to mladý perspektivní politik, tak doufejme, že se mu podaří naší krajskou organizaci posunout dopředu. Já jsem dlouhodobě s Prahou nespokojený,“ uvedl Babiš. Delegáti sněmu v sobotu volí i krajské místopředsedy.

Dnes již bývalý předseda Stropnický na funkci nekandidoval. Svou roli prý vnímal jako dočasnou pozici krizového manažera. „Já už se chci věnovat jen práci ve vládě. Doufám, že se ji povede brzy poskládat,“ řekl Stropnický. Říčař byl v posledních dvou letech místopředsedou pražského ANO.

Podle Babiše bude muset nové vedení v hlavním městě například zvýšit počet členů a založit nové místní organizace. „Strana musí být v Praze jednotná. Ve všech částech Prahy máme málo členů a málo místních organizací,“ řekl. Konkrétní kroky chce Babiš s vedením pražské organizace řešit na začátku příštího roku.

Lídrem kandidátky do komunálních voleb v příštím roce Říčař nebude. „Naprosto podporuji současnou primátorku Adrianu Krnáčovou,“ řekl. Zda bude v čele kandidátky Krnáčová, ale neřekl.

Nový šéf krajské organizace je syn podnikatele Zdeňka Říčaře, který v roce 2013 hnutí ANO daroval milion korun (více čtěte v článku Na kandidátkách ANO jsou babičky i synové).

Stropnický byl lídrem pražské kandidátky do sněmovních voleb. V předsednické funkci nahradil někdejší starostku Prahy 10 Radmilu Kleslovou.