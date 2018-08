Hrnky s Hitlerem nejsou protiprávní, říká policie. Případ odložila

Portál iRozhlas zjistil, že policie případ odložila. „V českém právním řádu není jakýmkoliv způsobem kodifikován obecný zákaz zobrazování či veřejné prezentace jakýchkoliv symbolů, či osob,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk.



Podle ředitele nakladatelství Emericha Drtiny jsou sice potisky eticky na hraně, ale nepropagují zmíněné masové vrahy. „Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv,“ řekl Drtina iRozhlasu.



Nakladatelství si za potisky vysloužilo tvrdou kritiku. Za naprosto nevhodné považuje jeho byznys například Tereza Štěpková, ředitelka Institutu Tereziánské iniciativy, který stojí i za projektem Holocaust.cz. „Rozhodně to není v pořádku. Jde o úctu k obětem holokaustu. Pokud může taková věc urazit jednoho přeživšího nebo jeho blízkého, tak by ji nikdo prodávat neměl,“ míní Štěpková.

S prodejem předmětů nesouhlasila ani Federace židovských obcí. „V případě nakladatelství Naše vojsko se jedná o počin otevřeně glorifikující nacistický režim. Podobné aktivity a činy považujeme za urážku všech, kteří byli nacistickým režimem zavražděni, a projev naprosté neúcty k přeživším a pozůstalým,“ napsala v prohlášení.