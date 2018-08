Zeman bude při výročí okupace mlčet. Vše řekl před 50 lety, uvedl Ovčáček

O Zemanově úmyslu nevyjadřovat se k výročí okupace Ovčáček informoval ve středu. Na jeho tweet upozornily Lidovky.cz.

„Svůj odvážný projev už pan prezident pronesl. Když za počínající normalizace prohlásil, že nesouhlasí s okupací. Za tento postoj byl vyhozen z práce, z Vysoké školy ekonomické. Takový projev vydá za tisíce čistě formálních a neupřímných proslovů, které 21. 8. jistojistě zazní,“ oznámil Ovčáček. Zeman na VŠE skončil v roce 1970, kdy byl také vyloučen z KSČ.



Redakce iDNES.cz se mluvčího zeptala, jestli hlava státu uctí památku padlých hrdinů alespoň položením věnce před památník nebo před budovu Českého rozhlasu. Zatím to ale tak nevypadá.

„Tichá vzpomínka skutečného pamětníka je vždy to nejupřímnější. Nikoli okázalé obřadnictví těch, kteří se na výročí chtějí přiživit,“ odpověděl Ovčáček.



Jiní politici si srpnové události roku 1968 před budovou Českého rozhlasu připomenou. Uctění památky padlých se zúčastní většina nejvyšších ústavních činitelů. Projev přednese například předseda vlády Andrej Babiš i šéfové obou komor parlamentu Milan Štěch a Radek Vondráček. Vzpomínkové akce se zúčastní také primátorka Adriana Krnáčová.

Historik očekává, že se hlava státu bude chovat jinak

Podle odborníků to je od prezidenta neobvyklé. Historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů připomněl, že před deseti lety uspořádal tehdejší prezident Václav Klaus velkou recepci na Hradě. Byli na ni pozvaní protestující proti okupaci z pěti zemí, odkud pocházela vojska Varšavské smlouvy.



O padesáté výročí se podle Blažka zajímají i zahraniční média. „Překvapuje mě tedy, že prezident republiky, který stojí v čele státu, zastupuje občany a reprezentuje stát navenek, tak nevyužije této příležitosti, aby se vyjádřil a aby připomněl události, které patřily k nejvýznamnějším událostem 20. století pro Čechy a Slováky. Přijde mi to nepochopitelné,“ uvedl Blažek.

Odborník na soudobé dějiny Zemanův projev, kvůli kterému byl vyloučen z komunistické strany, nezná. Domnívá se ale, že jde o vyjádření jeho postoje jako občana. Vzhledem k tomu, že Zeman zastává funkci prezidenta, tak by Blažek předpokládal, že se bude chovat jinak.

„Mlčení vždycky znamená souhlas, tentokrát je ale otázka s čím,“ zmínil Blažek. Může to podle něj znamenat vyjádření názoru, že tyto události nebyly pro Českou republiku nijak zásadní. „Ale podle mě je to jedna z klíčových věcí. Interpretace vymezující se proti okupaci byla jedním ze základních pilířů polistopadového vývoje,“ dodal historik.

Podobně překvapený Zemanovým rozhodnutím je i odborník na etiketu a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček. „Je to krajně neobvyklé. Je to neuvěřitelné. Je to další z kroků, kterými prezident republiky zkouší, kam až může zajít a co všechno si může dovolit. Jak vidno, tak ani takové výročí mu nestojí za to, aby oslovil občany. Je to neuvěřitelné,“ uvedl Špaček.



Rozhodnutí hlavy státu překvapilo i předsedu TOP 09 Jiřího Pospíšila, který se rozhodl v dané věci na Zemana apelovat. „ Vyzývám Vás, abyste nezanedbal své ústavní povinnosti a důstojně připomenul událost, která měla za následek nejen stovky mrtvých v průběhu sovětské invaze, ale i více než sto tisíc emigrantů, kteří utekli z Československa do konce roku 1969, a dále i stovky tisíc lidí, kteří byli vyhozeni z práce nebo jim bylo zakázáno studium, protože odmítli podepsat souhlas se sovětskou okupací,“ shrnul Pospíšil.