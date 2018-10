Hilšer kritizuje ponížené jednání Vondráčka v Moskvě. Má obavy z Ruska

„Představa, že by předseda Senátu jezdil podobným způsobem do ruského parlamentu, je pro mě nepřijatelná,“ uvedl Hilšer, který ve čtvrtek stejně jako další prezidentský kandidát Jiří Drahoš vstoupil v Senátu do klubu Starostové a nezávislí.

Vondráček v Rusku jednal i s předsedy obou komor parlamentu Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou, kteří jsou na sankčním seznamu Evropské unie a Spojených států. Na něj se dostali po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014, která byla v rozporu s mezinárodním právem a konkrétně dohodou, kterou Rusko dříve garantovalo neměnnost hranic Ukrajiny.

Vondráček však udělal i víc, než jen to, že se sešel v Rusku s politiky, vůči nimž země Evropské unie uplatňují sankce. „Považujeme ale za úplně normální posoudit v Evropské unii objem a rozsah těchto sankcí. Měli bychom o tom otevřeně mluvit,“ řekl Vondráček v Rusku podle agentury RIA Novosti. Kritikem sankcí je dlouhodobě také prezident Miloš Zeman.

„Četl jsem mnohé, co se píše v českých médiích. Vězte ale, že mínění většiny českého národa není takové, jak by se mohlo z mediálních informací zdát,“ prohlásil také Vondráček po schůzce s Matvijenkovou.

Vláda bude rozhodovat o jaderných blocích, zájem má i Rosatom

Do Ruska se přitom vydal právě v době, kdy se blíží klíčové rozhodnutí české vlády, kde má nejsilnější pozici Vondráčkovo hnutí ANO, jakým způsobem bude Česká republika postupovat při výstavbě dalších jaderných bloků, přičemž jedním ze zájemců je ruský Rosatom. Právě proto Hilšer mluvil o riziku možné energetické závislosti na Rusku.

Opoziční strany budou ve Sněmovně usilovat o to, aby musel Vondráček poslancům vysvětlovat, co vlastně v Rusku dělal. „Budu od něj žádat vysvětlení jeho kroků, které v parlamentní diplomacii činí,“ uvedl místopředseda zahraničního výboru za Piráty Jan Lipavský.

„Cesta byla primárně organizována výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Připojil se také školský výbor. V případě výjezdů sněmovních výborů mimo Evropskou unii bývá zvykem, že je doprovází zástupce vedení Sněmovny, v tomto případě se role zhostil pan předseda,“ sdělila iDNES.cz Vondráčkova mluvčí Barbora Štenglová.