Hilšer je další, kdo jde do volby prezidenta. Má 11 podpisů senátorů

„Podpořili mě především nezávislí senátoři,“ uvedl. Jmenoval senátory Lásku, Kose, Žaloudíka či Papouška.

„Byla to obrovská zkušenost a okno do duše národa,“ řekl k podpisům, které sbíral na ulici. Nasbíral 43 850 podpisů, což není dost. „Rozhodl jsem se, že nechci, aby to úsilí přišlo nazmar,“ uvedl Hilšer.

„Potřebujeme prezidenta, který bude ctít ústavu a který bude odvážný,“ řekl prezidentský kandidát při oznámení potvrzení své kandidatury na tiskové konferenci v Galerii Lucerna.

Připravujeme další informace.