Policie našla bombu u Clintonových i Obamy a podezřelý balík pro Bílý dům

O nálezu v zásilkách pro Billa a Hillary Clintonovou informovala ve středu newyorská policie, která trhavinu zneškodnila.

O okolnostech nálezu podle listu The New York Times zatím nejsou bližší informace, v případě bývalého prezidenta Obamy bylo výbušné zařízení zasláno do jeho domu ve Washingtonu. Policie novinářům sdělila, že stejně jako v Sorosově případě šlo o trubkovou bombu asi 15 centimetrů dlouhou, napěchovanou výbušnou látkou. Nikdo se k odpovědnosti nepřihlásil, takže o motivech se zatím nic neví, uvedl newyorský list.



Žádná ze zásilek se nedostala do rukou adresátů a jejich život nebyl ohrožen, uvedla policie. Výbušnina byla odpálena na bezpečném místě. K dopadení pachatelů byly nasazeny veškeré federální zdroje, stejně jako bezpečnostní služby státu New York a hlavního města Washingtonu, uvádí se v prohlášení prezidentské ochranky.



Clintonovi i Soros bydlí na newyorském předměstí. Filantrop a politický aktivista Soros je častým terčem tvrdé kritiky konzervativních skupin a na jeho adresu zaznívají výhrůžky amerických antisemitů. Nedávno se o něm kriticky vyjádřil i prezident Donald Trump, když mu přiřkl financování protestů proti soudci Brettu Kavanaughovi. Ostrá slova volí i někteří další republikánští politici.

Soros byl nedávno v konzervativních médiích lživě obviněn, že financuje karavanu migrantů, která ze středoamerických států míří k americkým hranicím. Clintonovi se v těchto dnech zapojili do kampaně před blížícími se kongresovými volbami a objíždějí volební shromáždění demokratických kandidátů.

Na pátrání po původci se v obou případech podle agentury AP podílí FBI, do vyšetřování pokusu o útok na Clintonovy se rovněž zapojila prezidentská ochranka, jejíž služeb užívají ze zákona i bývalí prezidenti USA.

Kvůli podezřelému objektu bylo evakuováno newyorské sídlo Time Warner a zřejmě i televize CNN.