Nejprve zajistit hranice, poté přijímat uprchlíky, zní z Vídně a Kodaně

17:54 , aktualizováno 17:54

Ministři vnitra Rakouska a Dánska Herbert Kickl a Inger Stöjbergová ve čtvrtek prohlásili, že přesídlování uprchlíků do zemí Evropské unie má EU řešit až poté, co budou naplno uskutečněna ostatní opatření, jako je ochrana vnějších hranic EU. Teprve po utlumení nelegální migrace a obnovení důvěry obyvatel mají být do Evropy přesídlováni lidé s největší potřebou ochrany.