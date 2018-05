VIDEO: Havajská sopka vydává řev jako motor letadla, líčí místní

S odvoláním na místní úřady a vědce o tom v pondělí informovala agentura AP. „Je to jako zuřivý Goliáš. Řvoucí motor letadla, když vzlétá nebo přistává. Ráno jsem se probudil a viděl třicetimetrový gejzír do nebe,“ říká Havajec Sam Knox.

Rozsah škod na ostrově může ještě růst, varovaly úřady. „V systému je více magmatu... erupce bude pokračovat,“ upozornila zástupkyně americké geologické služby USGS.

Kilauea je řazena k nejaktivnějším sopkám na světě a je jednou z pěti na Havaji. Erupce z ní jsou pozorovány trvale po dobu pětatřiceti let. Naposledy se probudila ve čtvrtek, kdy se láva rozlila do ulice Mohala Street v obydlené oblasti.

Ostrovem už také otřásala zemětřesení a evakuovat se muselo kolem 1 700 lidí z města Leilana Estates na jihovýchodním úpatí sopky. „Byl to moment paniky, protože to jediné, co jsem věděla bylo ‚v Leilani je láva‘,“ popsala pro CNN Jordan Sonnerová s tím, že od té doby ve svém domě nebyla a neví, kdy se do něj bude moci vrátit. „Je to těžké, protože všechno je tak nejisté,“ dodává.