Havaj zachvátila panika po varování před raketovým útokem. Byl to omyl

„Havaj ohrožuje letící balistická raketa. Vyhledejte okamžitý úkryt. Nejde o cvičení,“ stálo podle agentury AP v esemesce. Zpráva na ostrovech vyvolala paniku a pozdvižení na sociálních sítích.



„Civilní obrana státu Havaje nám dala ráno v 8:30 na vědomí, že sem míří balistická raketa, že to není test a ať se okamžitě někam ukryjeme,“ popsala pro Rádio Impuls Anna Benešovská, která žije na havajském ostrově Maui.

„Byla jsem zrovna se svým čtyřletým synem na cestě do obchodu. Dorazili jsme tam a všichni byli moc příjemní, dali nám zadarmo kávu a čekali jsme, co se stane. Trvalo to zhruba dvacet minut, než civilní obrana poslala další textovku, že to byl omyl a že sem nemíří žádná nukleární zbraň,“ dodala Benešovská.



Havaj ohrožují severokorejské balistické rakety, o nichž Pchjongjang tvrdí, že mají dostatečný dolet, aby zasáhly i kontinentální USA. Americký ostrovní stát je severokorejskému území nejblíže, na Havajské ostrovy by severokorejská raketa dopadla dvacet minut po startu.

Letitý varovný systém z dob studené války byl oživen koncem minulého roku, místo sovětských bomb mají ale sirény varovat před severokorejskými strategickými raketami.

Havajský senátor Brian Schatz oznámil, že rozeslání falešné varovné zprávy bylo způsobeno lidskou chybou, která je „totálně neodpustitelná“. Vyšetřování rovněž zahájila americká Federální komunikační komise (FCC), hlavní americký telekomunikační regulátor.

CNN s odvoláním na havajského guvernéra Davida Igea uvedla, že rozeslání zprávy vyvolal zaměstnanec havajské agentury pro mimořádné situace, který při střídání směn zmáčkl špatné tlačítko.

O poplachu byl podle Bílého domu informován prezident Donald Trump, kterého zpráva zastihla na golfovém hřišti na Floridě. Podle prezidentské kanceláře šlo „čistě o vnitrostátní cvičení“.