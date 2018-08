Italové to zvládnou, jsme ale připraveni pomoci, říká k Janovu hasič

„V rámci Evropské unie se všechny státy hlásí do programu, kde uvedou, na co se specializují. Náš USAR tým (Urban Search and Rescue - Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí) má certifikaci pro zásahy v zahraničí a je školený na vyhledávání osob z trosek. Ve chvíli, kdy nějaký stát požádá o pomoc, jsme připraveni přijet. Schvaluje to ministerstvo zahraničí, ministerstvo vnitra a Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vysílá jednotku,“ popsal Kavka.

Přestože je pád mostu v Janově rozsáhlé neštěstí, italští záchranáři si s ním nejspíš poradí sami. „Zahraniční týmy se nasazují při rozsáhlých zemětřeseních, kde je postižena velká část území. Případné vyslání USAR týmu probíhá zpravidla do 24 hodin od nehody,“ doplnil Kavka.

Po zřícení budovy nebo jiné stavby se aktivují všechny plány a postupy pro mimořádné události a na místo se sjíždí všechny složky integrovaného záchranného systému. „První, o co se záchranáři snaží, je zjistit předpokládaný počet osob, které by pod troskami mohly být. USAR tým zahájí svou činnost ve spolupráci s dalšími složkami IZS. Vyhledává lidi a na místo jsou určitě povoláni i psovodi,“ uvedl Kavka.

V USAR týmu jsou hasiči, kteří vedle běžné služby na stanicích cvičí i pohyb v nestabilním prostředí. Jsou schopni pracovat se speciálními hasičskými přístroji jako štěrbinové kamery či echolokátory, ale i s těžkou technikou. Cvičí se také v zahraničí, a proto mohou pomáhat státům, které o to požádají.

Kynologové mohou během čtyř hodin vyrazit

Stejně připravení jsou i psovodi ze Svazu záchranných brigád kynologů ČR. „Ve chvíli, kdy přijde žádost, tak máme týmy připravené tak, že za 4 hodiny musí být z Moravy na letišti ve Vídni. Z Čech jsou za 4 hodiny ve Frankfurtu. Každý psovod má předem připravenou náhradní uniformu a obuv, která je velice důležitá, protože bez ní je psovod k ničemu. Dále mají vodu a jídlo na 24 hodin pro sebe včetně krmení pro psa,“ řekla iDNES.cz prezidentka svazu Helena Šabatová.

Také ona míní, že si Italové s následky zříceného mostu poradí. „Kolegové z Itálie jsou velice schopní. Mají organizace ENCI sdružující řadu menších italských kynologických organizací a většinou jsou velice soběstační. Bylo to tak i minule při zemětřeseních, která se v Itálii opakovaně objevovala,“ dodala Šabatová.

Na místě katastrofy má každý psovod se psem svého vedoucího, který je vysílá do akce až po konzultaci se statikem. Pátrání zpravidla začíná v okamžiku, kdy psovodi dorazí na místo. Oblast se prohledává podle přesně vypracovaných postupů Mezinárodního záchranného výboru IRC. Psovodi například označují každý sektor, aby se neprohledával dvakrát. Psi se také pravidelně střídají, protože dovedou aktivně hledat zavalené lidi jen po omezenou dobu v závislosti na klimatických podmínkách.

„Psi, které jsme měli v zámoří, kde bylo 40 stupňů Celsia, nevydrželi hledat déle než 15 minut. Potřebovali hodně střídat. Hledá se hodně v noci, kdy je chládek a kdy se dá hledat déle,“ dodala Šabatová.