Jaká je budoucnost ČSSD? V Rozstřelu vystoupí exhejtman Michal Hašek

Michal Hašek patřil k výrazným a oblíbeným politikům hlavně v Jihomoravském kraji, kde byl od roku 2008 do roku 2016 hejtmanem. Dlouhodobě se umísťoval vysoko na žebříčcích popularity, například před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2013 byl druhý nejpopulárnější politik.

V jeho domovském Jihomoravském kraji pak také získal nejvíce preferenčních hlasů a na kandidátce přeskočil i tehdejšího lídra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku.

Jeho vztahy s bývalým předsedou sociální demokracie byly vždy označovány jako napjaté. Hašek se pokoušel získat post předsedy strany poté, co odešel Jiří Paroubek, tehdy však prohrál právě se Sobotkou. Toho se také pokoušel odstranit od vyjednávání o vládě po volbách v roce 2013 v tzv. Lánském puči, kterého se účastnil také například současný místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Jeho politická kariéra začala již v roce 1998, když jako 22letý vstoupil do sociální demokracie. Ve stejném roce získal první politickou funkci jako místostarosta Drásova na Tišnovsku. Do krajského zastupitelstva byl zvolen poprvé v roce 2000, do parlamentu se poprvé dostal v roce 2002.

Mandátu se však vzdal v roce 2014, když ČSSD zavázala své členy k tomu, aby nekumulovali funkce a Hašek byl zároveň hejtmanem i poslancem. V roce 2016 již jako lídr krajské kandidátky v Jihomoravském kraji neuspěl a zůstal pouze zastupitelem.