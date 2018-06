Hanzel z ČSSD může na pozici místopředsedy Sněmovny vystřídat Hamáčka

Referendum sociální demokracie o vstupu do vlády končí až ve čtvrtek o půlnoci a v pátek jeho výsledek oficiálně oznámí vedení strany, ale dosavadní zprávy o průběhu referenda naznačují, že členové ČSSD se většinově přiklánějí ke vstupu do vlády Andreje Babiše, tedy do koalice s hnutím ANO. Menšinovou koalici by tolerovali komunisté.

Šéf moravskoslezské ČSSD Tomáš Hanzel a bývalý primátor Karviné byl podle některých sociálních demokratů původně proti vstupu do koalice.

„Ale otáčí, mimo jiné i proto, že má slíbené křeslo místopředsedy ve Sněmovně,“ napsala v květnu MF DNES. Hanzel patřil mezi spojence exministra vnitra Milana Chovance, který je odpůrcem koalice s Babišem.

Na tom, že by Hanzel měl získat křeslo ve vedení Sněmovny místo Hamáčka, který se má stát novým ministrem vnitra v budoucí koaliční vládě, se poslanecký klub ČSSD dohodl v úterý večer.