Temná strana pediatra Aspergera: nemocné děti posílal na pokusy nacistům

12:50 , aktualizováno 12:50

Rakouský pediatr Hans Asperger, po němž je pojmenována jedna z forem autismu, aktivně spolupracoval s nacisty. Tvrdí to ve své studii rakouský historik lékařství Herwig Czech. Asperger údajně posílal své pacienty do nechvalně známé vídeňské kliniky Am Spiegelgrund, která se podílela na takzvané vědecké eutanazii tělesně postižených a duševně nemocných dětí.